Сейчас расскажу сказку о своем бывшем. Гавным-г*вно…: прикольные шутки, которые улыбнут в этот день
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 188
Чтобы вы не грустили в этот знойный день, "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов про бывших, которые заставят смеяться до слез.
Подумываю о том, что надо бы удалять с мобильника номера телефонов бывших мужчин. Все после того, как мама из кухни закричала: "Иди скорей, тебе Х*йло звонит".
Не хочу сказать, что моя бывшая была толстой… но моему матрасу с эффектом памяти потребовался год, чтобы забыть её.
СМС от бывшего мужа: — Вчера видел тебя. Красивую, веселую, пьяную. Уже 2 года, как мы расстались, а ты все празднуешь?
Дженнифер Энистон попала в Книгу рекордов Гиннеса, как обладательница самого красивого бывшего мужа.
Если бывшие говорят вам, что вы таких больше никогда не встретите, ответьте, что в этом-то и весь смысл.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сватах.