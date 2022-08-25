Сейчас расскажу сказку о своем бывшем. Гавным-г*вно…: прикольные шутки, которые улыбнут в этот день

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны

Чтобы вы не грустили в этот знойный день, "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов про бывших, которые заставят смеяться до слез.

Подумываю о том, что надо бы удалять с мобильника номера телефонов бывших мужчин. Все после того, как мама из кухни закричала: "Иди скорей, тебе Х*йло звонит".

Не хочу сказать, что моя бывшая была толстой… но моему матрасу с эффектом памяти потребовался год, чтобы забыть её.

СМС от бывшего мужа: — Вчера видел тебя. Красивую, веселую, пьяную. Уже 2 года, как мы расстались, а ты все празднуешь?

Дженнифер Энистон попала в Книгу рекордов Гиннеса, как обладательница самого красивого бывшего мужа.

Если бывшие говорят вам, что вы таких больше никогда не встретите, ответьте, что в этом-то и весь смысл.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сватах.