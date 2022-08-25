Зараз розповім казку про свого колишнього. Гавним-г*вно…: прикольні жарти, які посміхнуть цього дня

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни

Щоб ви не сумували цього спекотного дня, "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів про колишніх, які змусять сміятися до сліз.

Думаю про те, що треба видаляти з мобільника номери телефонів колишніх чоловіків. Все після того, як мама з кухні закричала: "Йди швидше, тобі Х*йло дзвонить".

Не хочу сказати, що моя колишня була товстою... але моєму матрацу з ефектом пам’яті знадобився рік, щоб забути її.

СМС від колишнього чоловіка: — Вчора бачив тебе. Гарну, веселу, п’яну. Вже 2 роки, як ми розлучилися, а ти все святкуєш?

Дженніфер Еністон потрапила до Книги рекордів Гіннеса, як володарка найкрасивішого колишнього чоловіка.

Якщо колишні говорять вам, що ви таких більше ніколи не зустрінете, дайте відповідь, що в цьому і весь сенс.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про сватів.