Зараз розповім казку про свого колишнього. Гавним-г*вно…: прикольні жарти, які посміхнуть цього дня
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Щоб ви не сумували цього спекотного дня, "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів про колишніх, які змусять сміятися до сліз.
Думаю про те, що треба видаляти з мобільника номери телефонів колишніх чоловіків. Все після того, як мама з кухні закричала: "Йди швидше, тобі Х*йло дзвонить".
Не хочу сказати, що моя колишня була товстою... але моєму матрацу з ефектом пам’яті знадобився рік, щоб забути її.
СМС від колишнього чоловіка: — Вчора бачив тебе. Гарну, веселу, п’яну. Вже 2 роки, як ми розлучилися, а ти все святкуєш?
Дженніфер Еністон потрапила до Книги рекордів Гіннеса, як володарка найкрасивішого колишнього чоловіка.
Якщо колишні говорять вам, що ви таких більше ніколи не зустрінете, дайте відповідь, що в цьому і весь сенс.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про сватів.