Делать из пасеки контактный зоопарк - не самая лучшая идея: уморительные шутки про пчел

Пошла на рынок за мёдом, говорю дядьке: дайте мне мёд.

Он спрашивает: какой?

Я посмотрела на него, как на дурака, и отвечаю: из пчелы.

Он тоже посмотрел на меня, как на дурочку, но мёд продал. Сказал, что это из лучшей пчелы на его пасеке.