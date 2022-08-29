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Делать из пасеки контактный зоопарк - не самая лучшая идея: уморительные шутки про пчел

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Делать из пасеки контактный зоопарк - не самая лучшая идея: уморительные шутки про пчел Новость обновлена 29 августа 2022, 09:31

Улыбнитесь новому дню с нашими уморительными анекдотами

Начинаем рабочую неделю на веселой и позитивной ноте! "Телеграф" предлагает вам посмеяться над уморительными анекдотами и приколами про пасеки, пасечников, пчел и мед. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят вам заряд хорошего настроения на весь день.

Не понимаю, как пасечники узнают, какой мед принесла пчела. Она ему говорит что ли? Михалыч, я тут гречишный сложила, а тут вот липовый, не перепутай. Все, бывай, я полетела.

Анекдоты про пчел - Начальник пасеки никогда не мог определить по лицу, бухали его сотрудники или работали.

Пошла на рынок за мёдом, говорю дядьке: дайте мне мёд.

Он спрашивает: какой?

Я посмотрела на него, как на дурака, и отвечаю: из пчелы.

Он тоже посмотрел на меня, как на дурочку, но мёд продал. Сказал, что это из лучшей пчелы на его пасеке.

Анекдоты про пчел - Пасечник догадался, что жена нашла заначку, когда увидел её с опухшим лицом, но в новом платье.

— Почему пасечник, когда собирает мед, надевает на голову сетку?

— Если его пчелы потом узнают, ему хана.

Анекдоты про пчел - Покупать мёд я хожу с женой, больной аллергией. Если задыхается — мёд настоящий!

Из справочника пчеловода: "Если ваши пчёлы летают зигзагами, бьются головами об улей и падают замертво, значит, расцвёл хмель!".

Анекдоты про пчел - — Никого не жаль! — сказала мать маленькой пчелке.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.

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