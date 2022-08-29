Робити з пасіки контактний зоопарк — не найкраща ідея: смішні жарти про бджіл

Пішла на ринок по мед, кажу дядьку: дайте мені мед.

Він питає: який?

Я подивилася на нього, як на дурня, і відповідаю: із бджоли.

Він теж глянув на мене, як на дурепу, але мед продав. Сказав, що це з найкращої бджоли на його пасіці.