Робити з пасіки контактний зоопарк — не найкраща ідея: смішні жарти про бджіл
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 486
Посміхніться новому дню з нашими кумедними анекдотами
Починаємо робочий тиждень на веселій та позитивній ноті! "Телеграф" пропонує вам посміятися з кумедних анекдотів і приколів про пасіки, пасічників, бджіл і мед. Ми сподіваємося, що ці жарти відвернуть вас трохи від новин та подарують вам заряд гарного настрою на весь день.
Не розумію, як пасічники дізнаються, який мед принесла бджола. Вона йому каже чи що? Михалич, я тут гречаний склала, а тут ось липовий, не переплутай. Все, бувай, я полетіла.
Пішла на ринок по мед, кажу дядьку: дайте мені мед.
Він питає: який?
Я подивилася на нього, як на дурня, і відповідаю: із бджоли.
Він теж глянув на мене, як на дурепу, але мед продав. Сказав, що це з найкращої бджоли на його пасіці.
— Чому пасічник, коли збирає мед, одягає на голову сітку?
— Якщо його бджоли потім впізнають, то йому хана.
З довідника бджоляра: "Якщо ваші бджоли літають зигзагами, б’ються головами об вулик і падають як мертві, значить, розквіт хміль!".
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.