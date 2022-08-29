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Робити з пасіки контактний зоопарк — не найкраща ідея: смішні жарти про бджіл

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Робити з пасіки контактний зоопарк — не найкраща ідея: смішні жарти про бджіл Новина оновлена 29 серпня 2022, 09:31

Посміхніться новому дню з нашими кумедними анекдотами

Починаємо робочий тиждень на веселій та позитивній ноті! "Телеграф" пропонує вам посміятися з кумедних анекдотів і приколів про пасіки, пасічників, бджіл і мед. Ми сподіваємося, що ці жарти відвернуть вас трохи від новин та подарують вам заряд гарного настрою на весь день.

Не розумію, як пасічники дізнаються, який мед принесла бджола. Вона йому каже чи що? Михалич, я тут гречаний склала, а тут ось липовий, не переплутай. Все, бувай, я полетіла.

Анекдоти про бджіл - Начальник пасіки ніколи не міг визначити по обличчю, бухали його співробітники чи працювали.

Пішла на ринок по мед, кажу дядьку: дайте мені мед.

Він питає: який?

Я подивилася на нього, як на дурня, і відповідаю: із бджоли.

Він теж глянув на мене, як на дурепу, але мед продав. Сказав, що це з найкращої бджоли на його пасіці.

Анекдоти про бджіл - Пасічник здогадався, що дружина знайшла заначку, коли побачив її з опухлим обличчям, але у новій сукні.

— Чому пасічник, коли збирає мед, одягає на голову сітку?

— Якщо його бджоли потім впізнають, то йому хана.

Анекдоти про бджіл - Купувати мед я ходжу з дружиною, хворою на алергію. Якщо задихається – мед справжній!

З довідника бджоляра: "Якщо ваші бджоли літають зигзагами, б’ються головами об вулик і падають як мертві, значить, розквіт хміль!".

Анекдоти про бджіл - - Нікого не жаль! - сказала мати маленькій бджілці.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.

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