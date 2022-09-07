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Не удалось похудеть к лету? Ничего, теперь можно поправляться к зиме! Забавные шутки про диету

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Не удалось похудеть к лету? Ничего, теперь можно поправляться к зиме! Забавные шутки про диету Новость обновлена 07 сентября 2022, 09:53

Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей.

Предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам и анекдотам о еде и диетах. "Телеграф" собрал для вас новую подборку приколов, которые заставят смеяться до слез. Читайте и поднимайте себе настроение.

Две дамы разговаривают по телефону:

— Жуёшь? Ты же говорила, что у тебя сегодня разгрузочный день…

— Ну да… Холодильник разгружаю…

Анекдоты про диету - Сижу на диете, сбросила 2 кг, голова перестала соображать. Видимо, это был мозг!

Жена села на диету, ну, и я с ней за компанию. Поздний вечер, все спят, а мне жрать охота… Подхожу к холодильнику, достал котлетку, сажусь за стол и ем, не включая при этом свет. Тут к кухне подходит старший сын. Ну, я замер, чтобы он меня не заметил. А он стул к выключателю подставил и свет включил… Видели бы вы моё лицо, когда я увидел свою жену… с другого края стола!..

Анекдоты про диету - Жаль что живот не становится плоским от того, что на нем лежишь.

Единственный шанс похудеть с помощью зеленого чая – это лезть в горы, собирать его!

Анекдоты про диету -Первый день диеты. Я избавился от всей вредной еды в холодильнике. Это было очень вкусно.

Если носить одежду на размер больше, все подумают, что вы похудели.

Анекдоты про диету - Диета достигла той самой упоительной точки, когда я с интересом принюхиваюсь к кошачьему корму.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о бабушках и дедушках.

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