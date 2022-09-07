Не удалось похудеть к лету? Ничего, теперь можно поправляться к зиме! Забавные шутки про диету

Жена села на диету, ну, и я с ней за компанию. Поздний вечер, все спят, а мне жрать охота… Подхожу к холодильнику, достал котлетку, сажусь за стол и ем, не включая при этом свет. Тут к кухне подходит старший сын. Ну, я замер, чтобы он меня не заметил. А он стул к выключателю подставил и свет включил… Видели бы вы моё лицо, когда я увидел свою жену… с другого края стола!..