Не удалось похудеть к лету? Ничего, теперь можно поправляться к зиме! Забавные шутки про диету
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Предлагает вам на несколько минут вернуться в мирное время и улыбнуться шуткам и анекдотам о еде и диетах. "Телеграф" собрал для вас новую подборку приколов, которые заставят смеяться до слез. Читайте и поднимайте себе настроение.
Две дамы разговаривают по телефону:
— Жуёшь? Ты же говорила, что у тебя сегодня разгрузочный день…
— Ну да… Холодильник разгружаю…
Жена села на диету, ну, и я с ней за компанию. Поздний вечер, все спят, а мне жрать охота… Подхожу к холодильнику, достал котлетку, сажусь за стол и ем, не включая при этом свет. Тут к кухне подходит старший сын. Ну, я замер, чтобы он меня не заметил. А он стул к выключателю подставил и свет включил… Видели бы вы моё лицо, когда я увидел свою жену… с другого края стола!..
Единственный шанс похудеть с помощью зеленого чая – это лезть в горы, собирать его!
Если носить одежду на размер больше, все подумают, что вы похудели.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о бабушках и дедушках.