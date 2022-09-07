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Не вдалося схуднути до літа? Нічого, тепер можна поправлятись до зими! Смішні жарти про дієту

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Не вдалося схуднути до літа? Нічого, тепер можна поправлятись до зими! Смішні жарти про дієту Новина оновлена 07 вересня 2022, 09:53

Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин.

Пропонує вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися жартам та анекдотам про їжу та дієти. "Телеграф" зібрав для вас нову добірку приколів, які змусять сміятися до сліз. Читайте та підіймайте собі настрій.

Дві жінки розмовляють по телефону:

— Жуєш? Ти ж казала, що в тебе сьогодні розвантажувальний день.

— Ну, так… Холодильник розвантажую…

Анекдоти про дієту - Сиджу на дієті, скинула 2 кг, голова перестала думати. Мабуть, це був мозок!

Дружина сіла на дієту, ну і я з нею за компанію. Пізній вечір, всі сплять, а мені їсти захотілось ... Підходжу до холодильника, дістав котлетку, сідаю за стіл і їм, не включаючи при цьому світло. Тут до кухні підходить старший син. Ну, я завмер, щоб він мене не помітив. А він стілець до вимикача підставив і світло увімкнув... Бачили б ви моє обличчя, коли я побачив свою дружину... з іншого краю столу!

Анекдоти про дієту - Шкода, що живіт не стає плоским від того, що на ньому лежиш.

Єдиний шанс схуднути за допомогою зеленого чаю – це лізти у гори, збирати його!

Анекдоти про дієту -Перший день дієти. Я позбувся всієї шкідливої їжі в холодильнику. Це було дуже смачно.

Якщо носити одяг на розмір більше, всі подумають, що ви схудли.

Анекдоти про дієту - Дієта досягла тієї самої чарівної точки, коли я з цікавістю принюхуюсь до котячого корму.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про бабусь та дідусів.

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