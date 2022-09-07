Не вдалося схуднути до літа? Нічого, тепер можна поправлятись до зими! Смішні жарти про дієту

Дружина сіла на дієту, ну і я з нею за компанію. Пізній вечір, всі сплять, а мені їсти захотілось ... Підходжу до холодильника, дістав котлетку, сідаю за стіл і їм, не включаючи при цьому світло. Тут до кухні підходить старший син. Ну, я завмер, щоб він мене не помітив. А він стілець до вимикача підставив і світло увімкнув... Бачили б ви моє обличчя, коли я побачив свою дружину... з іншого краю столу!