Не вдалося схуднути до літа? Нічого, тепер можна поправлятись до зими! Смішні жарти про дієту
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Пропонує вам на кілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися жартам та анекдотам про їжу та дієти. "Телеграф" зібрав для вас нову добірку приколів, які змусять сміятися до сліз. Читайте та підіймайте собі настрій.
Дві жінки розмовляють по телефону:
— Жуєш? Ти ж казала, що в тебе сьогодні розвантажувальний день.
— Ну, так… Холодильник розвантажую…
Дружина сіла на дієту, ну і я з нею за компанію. Пізній вечір, всі сплять, а мені їсти захотілось ... Підходжу до холодильника, дістав котлетку, сідаю за стіл і їм, не включаючи при цьому світло. Тут до кухні підходить старший син. Ну, я завмер, щоб він мене не помітив. А він стілець до вимикача підставив і світло увімкнув... Бачили б ви моє обличчя, коли я побачив свою дружину... з іншого краю столу!
Єдиний шанс схуднути за допомогою зеленого чаю – це лізти у гори, збирати його!
Якщо носити одяг на розмір більше, всі подумають, що ви схудли.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про бабусь та дідусів.