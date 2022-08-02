Що взагалі означає — надто товстий? У своїй шкірі поміщаєшся і гаразд: смішні жарти про дієту

Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам посмішку в цей літній вівторок.

- Що ти там їси? - Сир та апельсин. - Дивна дієта ... Як називається? - "У мене в холодильнику залишилися тільки сир та апельсини"...

Отже, хлопці, сів на дієту "я не маю грошей". Мало того, що працює, то ще й з неї просто неможливо зірватися!

Шлунок: - Гаразд, салат був смачний, але коли ж вечеря? Я: - Це і була вечеря! Шлунок: - Що?!

Дівчина може нескінченно робити дві речі: дивитися у дзеркало та починати сидіти на дієті.

- Люба, ну пробач. Хочеш, чебурек тобі привезу? - Ні. - Ти не будеш чебурек чи сосиску у тісті? - Чебурек. - Один чи два не будеш? - Два.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші.