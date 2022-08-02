Рус

Що взагалі означає — надто товстий? У своїй шкірі поміщаєшся і гаразд: смішні жарти про дієту

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
356
Що взагалі означає — надто товстий? У своїй шкірі поміщаєшся і гаразд: смішні жарти про дієту Новина оновлена 02 серпня 2022, 09:25

Свіжа порція найсмішніших жартів на сайті "Телеграф"

Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам посмішку в цей літній вівторок.

- Що ти там їси?

- Сир та апельсин.

- Дивна дієта ... Як називається?

- "У мене в холодильнику залишилися тільки сир та апельсини"...

анеклот про дієту

Отже, хлопці, сів на дієту "я не маю грошей". Мало того, що працює, то ще й з неї просто неможливо зірватися!

анеклот про дієту

Шлунок:

- Гаразд, салат був смачний, але коли ж вечеря?

Я:

- Це і була вечеря!

Шлунок:

- Що?!

анеклот про дієту

Дівчина може нескінченно робити дві речі: дивитися у дзеркало та починати сидіти на дієті.

анеклот про дієту

- Люба, ну пробач. Хочеш, чебурек тобі привезу?

- Ні.

- Ти не будеш чебурек чи сосиску у тісті?

- Чебурек.

- Один чи два не будеш?

- Два.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти