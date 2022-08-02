Що взагалі означає — надто товстий? У своїй шкірі поміщаєшся і гаразд: смішні жарти про дієту
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Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам посмішку в цей літній вівторок.
- Що ти там їси?
- Сир та апельсин.
- Дивна дієта ... Як називається?
- "У мене в холодильнику залишилися тільки сир та апельсини"...
Отже, хлопці, сів на дієту "я не маю грошей". Мало того, що працює, то ще й з неї просто неможливо зірватися!
Шлунок:
- Гаразд, салат був смачний, але коли ж вечеря?
Я:
- Це і була вечеря!
Шлунок:
- Що?!
Дівчина може нескінченно робити дві речі: дивитися у дзеркало та починати сидіти на дієті.
- Люба, ну пробач. Хочеш, чебурек тобі привезу?
- Ні.
- Ти не будеш чебурек чи сосиску у тісті?
- Чебурек.
- Один чи два не будеш?
- Два.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші.