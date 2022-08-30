Бабуся ставила онуку банки і випадково його законсервувала: ці жарти піднімуть настрій

У цей скрутний час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. І попри те, що зараз більше уваги приділяється анекдотам на військову тематику, є й теми, актуальні в будь-який час.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про бабусь та дідусів, які обов’язково посміхнуть вас у цей день. Читаємо та сміємося!

Мерлін Менсон часто відвідує свою бабусю. Бідолашна старенька втомилася гадати, чому смерть весь час йде.

Якщо ви постійно відчуваєте чиєсь дихання, чуєте чийсь стогін і відчуваєте на собі чийсь пильний погляд, тоді поступіться бабусі місцем.

Нещасний випадок: бабуся померла від безсоння, читаючи казки онукові, який страждає на амнезію.

Старенький дідусь так сильно розхитався на кріслі-гойдалці, що набив собі 2 шишки: на потилиці та на лобі!

Звичка – страшна сила. Бабуся, коли гортає фотографії на айфоні онука, слинить палець.

Ще більше анекдотів про бабусь та дідусів читайте в попередньому матеріалі "Телеграфу". Гарного настрою!