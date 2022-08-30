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Бабуся ставила онуку банки і випадково його законсервувала: ці жарти піднімуть настрій

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Бабуся ставила онуку банки і випадково його законсервувала: ці жарти піднімуть настрій Новина оновлена 30 серпня 2022, 09:36

Завдяки гумору українці підбадьорюють себе та навколишніх

У цей скрутний час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. І попри те, що зараз більше уваги приділяється анекдотам на військову тематику, є й теми, актуальні в будь-який час.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про бабусь та дідусів, які обов’язково посміхнуть вас у цей день. Читаємо та сміємося!

Мерлін Менсон часто відвідує свою бабусю. Бідолашна старенька втомилася гадати, чому смерть весь час йде.

анекдот про бабусь

Якщо ви постійно відчуваєте чиєсь дихання, чуєте чийсь стогін і відчуваєте на собі чийсь пильний погляд, тоді поступіться бабусі місцем.

анекдот про бабусю

Нещасний випадок: бабуся померла від безсоння, читаючи казки онукові, який страждає на амнезію.

анекдот про бабусю і корову

Старенький дідусь так сильно розхитався на кріслі-гойдалці, що набив собі 2 шишки: на потилиці та на лобі!

анекдот про бабусь

Звичка – страшна сила. Бабуся, коли гортає фотографії на айфоні онука, слинить палець.

Ще більше анекдотів про бабусь та дідусів читайте в попередньому матеріалі "Телеграфу". Гарного настрою!

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#Жарти #Гумор #Анекдоти