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Бабушка ставила внуку банки и случайно его законсервировала: эти шутки поднимут настроение

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Бабушка ставила внуку банки и случайно его законсервировала: эти шутки поднимут настроение Новость обновлена 30 августа 2022, 09:36

Благодаря юмору украинцы подбадривают себя и окружающих

В это трудное время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. И несмотря на то, что сейчас больше внимания уделяется анекдотам на военную тематику, есть и темы, актуальные в любое время.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о бабушках и дедушках, которые обязательно улыбнут вас в этот день. Читаем и смеемся!

Мерлин Мэнсон часто навещает свою бабушку. Бедная старушка устала гадать, почему смерть все время уходит.

анекдот про бабушку

Если вы постоянно чувствуете чьё-то дыхание, слышите чьи-то стоны и чувствуете на себе чей-то пристальный взгляд, тогда уступите бабушке место.

анекдот про бабушку и внуков

Несчастный случай: бабушка скончалась от бессонницы, читая сказки внуку, страдающему амнезией.

анекдот про бабушку и корову

Старенький дедушка так сильно раскачался на кресле-качалке, что набил себе 2 шишки: на затылке и на лбу!

анекдот про бабушек

Привычка – страшная сила. Бабушка, когда листает фотографии на айфоне внука, слюнявит палец.

Еще больше анекдотов про бабушек и дедушек читайте предыдущем материале "Телеграфа". Хорошего настроения!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты