Укр

Что вообще значит — слишком толстый? В своей коже помещаешься и ладно: уморительные шутки о диете

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
302
Что вообще значит — слишком толстый? В своей коже помещаешься и ладно: уморительные шутки о диете Новость обновлена 02 августа 2022, 09:25

Свежая порция самых смешных шуток на сайте "Телеграф"

Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот летний вторник.

- Что ты там ешь?

- Сыр и апельсин.

- Странная диета… Как называется?

- "У меня в холодильнике остались только сыр и апельсины"…

анекдот о диете

Итак, ребят, сел на диету "у меня нет денег". Мало того, что работает, так ещё и с неё просто невозможно сорваться!

анекдот о диете

Желудок:

- Ладно, салатик был вкусный, но когда же ужин?

Я:

- Это и был ужин!

Желудок:

- Что?!

анекдот о диете

Девушка может бесконечно делать две вещи: смотреть в зеркало и начинать сидеть на диете.

анекдот о диете

— Дорогая, ну прости. Хочешь, чебурек тебе привезу?

— Нет.

— Ты не будешь чебурек или сосиску в тесте?

— Чебурек.

— Один или два не будешь?

— Два.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деньгах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты