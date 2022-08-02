Что вообще значит — слишком толстый? В своей коже помещаешься и ладно: уморительные шутки о диете
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Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот летний вторник.
- Что ты там ешь?
- Сыр и апельсин.
- Странная диета… Как называется?
- "У меня в холодильнике остались только сыр и апельсины"…
Итак, ребят, сел на диету "у меня нет денег". Мало того, что работает, так ещё и с неё просто невозможно сорваться!
Желудок:
- Ладно, салатик был вкусный, но когда же ужин?
Я:
- Это и был ужин!
Желудок:
- Что?!
Девушка может бесконечно делать две вещи: смотреть в зеркало и начинать сидеть на диете.
— Дорогая, ну прости. Хочешь, чебурек тебе привезу?
— Нет.
— Ты не будешь чебурек или сосиску в тесте?
— Чебурек.
— Один или два не будешь?
— Два.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деньгах.