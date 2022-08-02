Что вообще значит — слишком толстый? В своей коже помещаешься и ладно: уморительные шутки о диете

Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот летний вторник.

- Что ты там ешь? - Сыр и апельсин. - Странная диета… Как называется? - "У меня в холодильнике остались только сыр и апельсины"…

Итак, ребят, сел на диету "у меня нет денег". Мало того, что работает, так ещё и с неё просто невозможно сорваться!

Желудок: - Ладно, салатик был вкусный, но когда же ужин? Я: - Это и был ужин! Желудок: - Что?!

Девушка может бесконечно делать две вещи: смотреть в зеркало и начинать сидеть на диете.

— Дорогая, ну прости. Хочешь, чебурек тебе привезу? — Нет. — Ты не будешь чебурек или сосиску в тесте? — Чебурек. — Один или два не будешь? — Два.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деньгах.