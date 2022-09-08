Взрослая жизнь — это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей: смешные анекдоты о медицине

Забавные шутки для хорошего настроения в этот четверг

Позитивная подборка анекдотов про врачей и медицину от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения. Посмейтесь вместе с нами в этот четверг!

Настоящий мужчина идет к врачу только тогда, когда обломок копья в спине начинает мешать спать.

- Доктор, каждый день тяжелые процедуры, какие-то лекарства. Когда это закончится? - Как только помрете. - Чего, чего? - Скоро.

- Доктор, а без операции никак обойтись нельзя? - Никак, больной, мне деньги очень нужны.

Редкие посещения стоматолога напоминают вызов сантехника: - Какой придурок лечил вам этот зуб? - Вы, доктор… - Этого я и боялся!

Пациент спрашивает у врача: - Доктор, я жить буду? - Не знаю, я еще не решил.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о диетах.