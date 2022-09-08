Взрослая жизнь — это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей: смешные анекдоты о медицине
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Позитивная подборка анекдотов про врачей и медицину от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения. Посмейтесь вместе с нами в этот четверг!
Настоящий мужчина идет к врачу только тогда, когда обломок копья в спине начинает мешать спать.
- Доктор, каждый день тяжелые процедуры, какие-то лекарства. Когда это закончится?
- Как только помрете.
- Чего, чего?
- Скоро.
- Доктор, а без операции никак обойтись нельзя?
- Никак, больной, мне деньги очень нужны.
Редкие посещения стоматолога напоминают вызов сантехника:
- Какой придурок лечил вам этот зуб?
- Вы, доктор…
- Этого я и боялся!
Пациент спрашивает у врача:
- Доктор, я жить буду?
- Не знаю, я еще не решил.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о диетах.