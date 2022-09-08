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Взрослая жизнь — это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей: смешные анекдоты о медицине

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Взрослая жизнь — это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей: смешные анекдоты о медицине

Забавные шутки для хорошего настроения в этот четверг

Позитивная подборка анекдотов про врачей и медицину от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения. Посмейтесь вместе с нами в этот четверг!

Настоящий мужчина идет к врачу только тогда, когда обломок копья в спине начинает мешать спать.

анекдот о докторе

- Доктор, каждый день тяжелые процедуры, какие-то лекарства. Когда это закончится?

- Как только помрете.

- Чего, чего?

- Скоро.

анекдот о пациентке

- Доктор, а без операции никак обойтись нельзя?

- Никак, больной, мне деньги очень нужны.

анекдот о враче

Редкие посещения стоматолога напоминают вызов сантехника:

- Какой придурок лечил вам этот зуб?

- Вы, доктор…

- Этого я и боялся!

анекдот о бабушке

Пациент спрашивает у врача:

- Доктор, я жить буду?

- Не знаю, я еще не решил.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о диетах.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты