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"На диете" — это когда на людях не ешь: свежие анекдоты для поднятия настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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"На диете" — это когда на людях не ешь: свежие анекдоты для поднятия настроения Новость обновлена 03 сентября 2022, 09:32

Читайте веселые шутки и поднимайте себе настроение вместе с нами!

В это непростое время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. И несмотря на то, что сейчас больше внимания уделяется анекдотам на военную тематику, есть и темы, актуальные в любое время.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о еде и диетах, которые обязательно улыбнут вас в этот день. Читаем и смеемся!

- Сань, мы не сядем на диету.

- Почему?

- У нас два кота. Я у них еду воровать начну.

анекдот про еду на ночь

Нашла диету. Супер! Нужно есть раз в день. Кефир. Вилкой…

анекдот про диету

Жена с кумой сели на диету. И вот через три дня жена звонит куме:

- Оля, а как у тебя вечером после шести часов получается ничего не есть?

- Ой, Надя, а я еще до шести в холодильнике все сжираю!

анекдот про пирожок

На первом свидании надо проявить себя с самой лучшей стороны, поэтому Надежда взяла с собой термос с борщом.

анекдот про пожрать

- Мне пожалуйста суп с киноа, ролл с булгуром и смузи детокс.

- Бульон, кашу с хлебом и кисель?

- Да.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о бабушках и дедушках.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты