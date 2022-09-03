"На диете" — это когда на людях не ешь: свежие анекдоты для поднятия настроения

Читайте веселые шутки и поднимайте себе настроение вместе с нами!

В это непростое время "Телеграф" решил приподнять настроение всем своим читателям. И несмотря на то, что сейчас больше внимания уделяется анекдотам на военную тематику, есть и темы, актуальные в любое время.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о еде и диетах, которые обязательно улыбнут вас в этот день. Читаем и смеемся!

- Сань, мы не сядем на диету. - Почему? - У нас два кота. Я у них еду воровать начну.

Нашла диету. Супер! Нужно есть раз в день. Кефир. Вилкой…

Жена с кумой сели на диету. И вот через три дня жена звонит куме: - Оля, а как у тебя вечером после шести часов получается ничего не есть? - Ой, Надя, а я еще до шести в холодильнике все сжираю!

На первом свидании надо проявить себя с самой лучшей стороны, поэтому Надежда взяла с собой термос с борщом.

- Мне пожалуйста суп с киноа, ролл с булгуром и смузи детокс. - Бульон, кашу с хлебом и кисель? - Да.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о бабушках и дедушках.