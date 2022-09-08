Доросле життя — це коли ви рекомендуєте один одному своїх лікарів: смішні анекдоти про медицину

Смішні жарти для гарного настрою цього четверга

Позитивна добірка анекдотів про лікарів та медицину від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою. Посмійтеся разом з нами цього четверга!

Справжній чоловік йде до лікаря лише тоді, коли уламок списа у спині починає заважати спати.

- Лікарю, щодня важкі процедури, якісь ліки. Коли це закінчиться? - Як тільки помрете. - Що що? - Скоро.

- Лікарю, а без операції ніяк обійтися не можна? - Ніяк, хворий, мені гроші дуже потрібні.

Рідкісні відвідування стоматолога нагадують виклик сантехніка: - Який недоумок лікував вам цей зуб? - Ви, лікарю… - Цього я й боявся!

Пацієнт запитує у лікаря: - Лікарю, я житиму? - Не знаю, я ще не вирішив.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дієти.