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Доросле життя — це коли ви рекомендуєте один одному своїх лікарів: смішні анекдоти про медицину

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Доросле життя — це коли ви рекомендуєте один одному своїх лікарів: смішні анекдоти про медицину

Смішні жарти для гарного настрою цього четверга

Позитивна добірка анекдотів про лікарів та медицину від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою. Посмійтеся разом з нами цього четверга!

Справжній чоловік йде до лікаря лише тоді, коли уламок списа у спині починає заважати спати.

анекдот про лікаря

- Лікарю, щодня важкі процедури, якісь ліки. Коли це закінчиться?

- Як тільки помрете.

- Що що?

- Скоро.

анекдот про лікаря

- Лікарю, а без операції ніяк обійтися не можна?

- Ніяк, хворий, мені гроші дуже потрібні.

анекдот про пацієнтку

Рідкісні відвідування стоматолога нагадують виклик сантехніка:

- Який недоумок лікував вам цей зуб?

- Ви, лікарю…

- Цього я й боявся!

анекдот про бабусю

Пацієнт запитує у лікаря:

- Лікарю, я житиму?

- Не знаю, я ще не вирішив.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дієти.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти