Доросле життя — це коли ви рекомендуєте один одному своїх лікарів: смішні анекдоти про медицину
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Позитивна добірка анекдотів про лікарів та медицину від "Телеграфу" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою. Посмійтеся разом з нами цього четверга!
Справжній чоловік йде до лікаря лише тоді, коли уламок списа у спині починає заважати спати.
- Лікарю, щодня важкі процедури, якісь ліки. Коли це закінчиться?
- Як тільки помрете.
- Що що?
- Скоро.
- Лікарю, а без операції ніяк обійтися не можна?
- Ніяк, хворий, мені гроші дуже потрібні.
Рідкісні відвідування стоматолога нагадують виклик сантехніка:
- Який недоумок лікував вам цей зуб?
- Ви, лікарю…
- Цього я й боявся!
Пацієнт запитує у лікаря:
- Лікарю, я житиму?
- Не знаю, я ще не вирішив.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дієти.