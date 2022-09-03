"На дієті" — це коли на людях не їси: свіжі анекдоти для підняття настрою
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У цей непростий час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. І попри те, що зараз більше уваги приділяється анекдотам на військову тематику, є й теми, актуальні в будь-який час.
Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про їжу та дієти, які обов’язково посміхнуть вас у цей день. Читаємо та сміємося!
- Сашко, ми не сядемо на дієту.
- Чому?
- У нас два коти. Я у них їду красти почну.
Знайшла дієту. Супер! Потрібно їсти раз в день. Кефір. Виделкою...
Дружина з кумою сіли на дієту. І ось через три дні дружина дзвонить кумі:
- Олю, а як у тебе ввечері після шостої години виходить нічого не їсти?
- Ой, Надя, а я ще до шостої в холодильнику все зжираю!
На першому побаченні треба проявити себе з найкращого боку, тож Надія взяла із собою термос із борщем.
- Мені, будь ласка, суп з кіноа, рол з булгуром та смузі детокс.
- Бульйон, кашу з хлібом та кисіль?
- Так.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про бабусь і дідусів.