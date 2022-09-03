"На дієті" — це коли на людях не їси: свіжі анекдоти для підняття настрою

Читайте веселі жарти та піднімайте собі настрій разом з нами!

У цей непростий час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. І попри те, що зараз більше уваги приділяється анекдотам на військову тематику, є й теми, актуальні в будь-який час.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про їжу та дієти, які обов’язково посміхнуть вас у цей день. Читаємо та сміємося!

- Сашко, ми не сядемо на дієту. - Чому? - У нас два коти. Я у них їду красти почну.

Знайшла дієту. Супер! Потрібно їсти раз в день. Кефір. Виделкою...

Дружина з кумою сіли на дієту. І ось через три дні дружина дзвонить кумі: - Олю, а як у тебе ввечері після шостої години виходить нічого не їсти? - Ой, Надя, а я ще до шостої в холодильнику все зжираю!

На першому побаченні треба проявити себе з найкращого боку, тож Надія взяла із собою термос із борщем.

- Мені, будь ласка, суп з кіноа, рол з булгуром та смузі детокс. - Бульйон, кашу з хлібом та кисіль? - Так.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про бабусь і дідусів.