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"На дієті" — це коли на людях не їси: свіжі анекдоти для підняття настрою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
"На дієті" — це коли на людях не їси: свіжі анекдоти для підняття настрою Новина оновлена 03 вересня 2022, 09:32

Читайте веселі жарти та піднімайте собі настрій разом з нами!

У цей непростий час "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам. І попри те, що зараз більше уваги приділяється анекдотам на військову тематику, є й теми, актуальні в будь-який час.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про їжу та дієти, які обов’язково посміхнуть вас у цей день. Читаємо та сміємося!

- Сашко, ми не сядемо на дієту.

- Чому?

- У нас два коти. Я у них їду красти почну.

анекдот про їжу на ніч

Знайшла дієту. Супер! Потрібно їсти раз в день. Кефір. Виделкою...

анекдот про диєту

Дружина з кумою сіли на дієту. І ось через три дні дружина дзвонить кумі:

- Олю, а як у тебе ввечері після шостої години виходить нічого не їсти?

- Ой, Надя, а я ще до шостої в холодильнику все зжираю!

анекдот про пиріжок

На першому побаченні треба проявити себе з найкращого боку, тож Надія взяла із собою термос із борщем.

анекдот про пожерти

- Мені, будь ласка, суп з кіноа, рол з булгуром та смузі детокс.

- Бульйон, кашу з хлібом та кисіль?

- Так.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про бабусь і дідусів.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти