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Работник завода резиновых изделий, как никто другой умеет растянуть зарплату: смешные шутки про работу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Работник завода резиновых изделий, как никто другой умеет растянуть зарплату: смешные шутки про работу Новость обновлена 14 сентября 2022, 10:44

Пусть ваш день будет наполнен позитивом!

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны. "Телеграф" собрал для своих читателей самые смешные анекдоты про работу, которые обязательно поднимут всем настроение.

А есть такая работа, где нужно весь день в интернетике сидеть? Прям круглосуточно. Я очень перспективный сотрудник.

Анекдоты про работу -

Если вас считают молодым, перспективным работником, значит вы выполняете большее количество работы за гораздо меньшую плату.

Анекдоты про работу -

Сидит работник за рабочим столом и спит. На ногах у него комнатные тапочки. Уборщица его спрашивает:

— Почему?

Он отвечает:

— Главное — вовремя на работу прийти, а остальное неважно.

Анекдоты про работу -

Новый работник лезет под юбку своей начальницы.

— Вы что, с ума сошли?

— Но вы же сами сказали, что я должен начать снизу, если хочу чего-то добиться!

Анекдоты про работу -

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про котов.

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