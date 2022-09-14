Работник завода резиновых изделий, как никто другой умеет растянуть зарплату: смешные шутки про работу

Пусть ваш день будет наполнен позитивом!

Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны. "Телеграф" собрал для своих читателей самые смешные анекдоты про работу, которые обязательно поднимут всем настроение.

А есть такая работа, где нужно весь день в интернетике сидеть? Прям круглосуточно. Я очень перспективный сотрудник.

Если вас считают молодым, перспективным работником, значит вы выполняете большее количество работы за гораздо меньшую плату.

Сидит работник за рабочим столом и спит. На ногах у него комнатные тапочки. Уборщица его спрашивает: — Почему? Он отвечает: — Главное — вовремя на работу прийти, а остальное неважно.

Новый работник лезет под юбку своей начальницы. — Вы что, с ума сошли? — Но вы же сами сказали, что я должен начать снизу, если хочу чего-то добиться!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про котов.