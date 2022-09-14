Работник завода резиновых изделий, как никто другой умеет растянуть зарплату: смешные шутки про работу
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Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны. "Телеграф" собрал для своих читателей самые смешные анекдоты про работу, которые обязательно поднимут всем настроение.
А есть такая работа, где нужно весь день в интернетике сидеть? Прям круглосуточно. Я очень перспективный сотрудник.
Если вас считают молодым, перспективным работником, значит вы выполняете большее количество работы за гораздо меньшую плату.
Сидит работник за рабочим столом и спит. На ногах у него комнатные тапочки. Уборщица его спрашивает:
— Почему?
Он отвечает:
— Главное — вовремя на работу прийти, а остальное неважно.
Новый работник лезет под юбку своей начальницы.
— Вы что, с ума сошли?
— Но вы же сами сказали, что я должен начать снизу, если хочу чего-то добиться!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про котов.