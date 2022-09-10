Кошечка работай, собачка работай, а я не работай: уморительные шутки про трудовые будни
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В столь сложное время, когда в нашей стране идет полномасштабная война, очень важно не терять своего оптимизма и всеми возможными способами поднимать свой боевой дух. В этом деле хорошим помощником являются анекдоты, которые способны дарить положительные эмоции каждому из нас.
"Телеграф" собрал для своих читателей лучшие анекдоты про работу, которые обязательно поднимут всем настроение. А может быть, вы даже узнаете себя в этих шутках.
— Я не могу работать в таких условиях!
— В каких?
— Да в любых, если честно.
Каждый раз, когда прихожу на работу, в голове мелькает одна и та же мысль: "Что я здесь делаю и почему эти люди со мной разговаривают?".
Я репетитор. Мой ученик сегодня прочитал задание и говорит: "Я ничего не понял, но сейчас сделаю".
Ты даже не представляешь, пацан, как тебе такой подход пригодится в будущем на работе!
Каждый из нас чей-нибудь странный коллега с работы.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о Вовочке.