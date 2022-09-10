Укр

Кошечка работай, собачка работай, а я не работай: уморительные шутки про трудовые будни

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кошечка работай, собачка работай, а я не работай: уморительные шутки про трудовые будни

Пусть эти веселые шутки подарят вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

В столь сложное время, когда в нашей стране идет полномасштабная война, очень важно не терять своего оптимизма и всеми возможными способами поднимать свой боевой дух. В этом деле хорошим помощником являются анекдоты, которые способны дарить положительные эмоции каждому из нас.

"Телеграф" собрал для своих читателей лучшие анекдоты про работу, которые обязательно поднимут всем настроение. А может быть, вы даже узнаете себя в этих шутках.

— Я не могу работать в таких условиях!

— В каких?

— Да в любых, если честно.

Анекдоты про работу - Ходят легенды, что молодость дана не для того, чтобы работать на пяти работах, а для чего-то интересного, но это не точно.

Каждый раз, когда прихожу на работу, в голове мелькает одна и та же мысль: "Что я здесь делаю и почему эти люди со мной разговаривают?".

Анекдоты про работу - Чем только не займешься на работе, лишь бы не работать.

Я репетитор. Мой ученик сегодня прочитал задание и говорит: "Я ничего не понял, но сейчас сделаю".

Ты даже не представляешь, пацан, как тебе такой подход пригодится в будущем на работе!

Анекдоты про работу - Ты впускаешь работу в свою жизнь, а она крадет твое лето.

Каждый из нас чей-нибудь странный коллега с работы.

Анекдоты про работу - Знаете зачем мы 15 лет учимся? Чтобы потом 35 лет вставать в 7 утра.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о Вовочке.

Теги:
#Смех #Юмор #Позитив #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты #Анекдот дня