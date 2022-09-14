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Працівник заводу гумових виробів, як ніхто інший вміє розтягнути зарплату: смішні жарти про роботу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Працівник заводу гумових виробів, як ніхто інший вміє розтягнути зарплату: смішні жарти про роботу Новина оновлена 14 вересня 2022, 10:44

Нехай ваш день буде сповнений позитивом!

Український народ не втрачає оптимізму навіть у часи війни. "Телеграф" зібрав для своїх читачів найсмішніші анекдоти про роботу, які обов’язково піднімуть усім настрій.

А чи є така робота, де потрібно весь день в інтернеті сидіти? Прям цілодобово. Я дуже перспективний співробітник.

Анекдоти про роботу -

Якщо вас вважають молодим, перспективним працівником, то ви виконуєте більшу кількість роботи за набагато меншу плату.

Анекдоти про роботу -

Сидить працівник за робочим столом та спить. На ногах у нього кімнатні капці. Прибиральниця його питає:

- Чому?

Він відповідає:

— Головне — вчасно на роботу прийти, а решта не має значення.

Анекдоти про роботу -

Новий працівник лізе під спідницю своєї начальниці.

— Ви що, з глузду з’їхали?

— Але ж ви самі сказали, що я маю почати знизу, якщо хочу чогось досягти!

Анекдоти про роботу -

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про котів.

Теги:
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