Працівник заводу гумових виробів, як ніхто інший вміє розтягнути зарплату: смішні жарти про роботу
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Український народ не втрачає оптимізму навіть у часи війни. "Телеграф" зібрав для своїх читачів найсмішніші анекдоти про роботу, які обов’язково піднімуть усім настрій.
А чи є така робота, де потрібно весь день в інтернеті сидіти? Прям цілодобово. Я дуже перспективний співробітник.
Якщо вас вважають молодим, перспективним працівником, то ви виконуєте більшу кількість роботи за набагато меншу плату.
Сидить працівник за робочим столом та спить. На ногах у нього кімнатні капці. Прибиральниця його питає:
- Чому?
Він відповідає:
— Головне — вчасно на роботу прийти, а решта не має значення.
Новий працівник лізе під спідницю своєї начальниці.
— Ви що, з глузду з’їхали?
— Але ж ви самі сказали, що я маю почати знизу, якщо хочу чогось досягти!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про котів.