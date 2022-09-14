Працівник заводу гумових виробів, як ніхто інший вміє розтягнути зарплату: смішні жарти про роботу

Нехай ваш день буде сповнений позитивом!

Український народ не втрачає оптимізму навіть у часи війни. "Телеграф" зібрав для своїх читачів найсмішніші анекдоти про роботу, які обов’язково піднімуть усім настрій.

А чи є така робота, де потрібно весь день в інтернеті сидіти? Прям цілодобово. Я дуже перспективний співробітник.

Якщо вас вважають молодим, перспективним працівником, то ви виконуєте більшу кількість роботи за набагато меншу плату.

Сидить працівник за робочим столом та спить. На ногах у нього кімнатні капці. Прибиральниця його питає: - Чому? Він відповідає: — Головне — вчасно на роботу прийти, а решта не має значення.

Новий працівник лізе під спідницю своєї начальниці. — Ви що, з глузду з’їхали? — Але ж ви самі сказали, що я маю почати знизу, якщо хочу чогось досягти!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про котів.