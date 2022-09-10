Кішечка працюй, собачка працюй, а я не працюй: жартівливі жарти про трудові будні

Нехай ці веселі жарти подарують вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

У такий складний час, коли в нашій країні йде повномасштабна війна, дуже важливо не втрачати свого оптимізму та всіма можливими способами підіймати свій бойовий дух. У цій справі добрим помічником є анекдоти, які здатні дарувати позитивні емоції кожному з нас.

"Телеграф" зібрав для своїх читачів найкращі анекдоти про роботу, які обов’язково піднімуть усім настрій. А може, ви навіть пізнаєте себе в цих жартах.

— Я не можу працювати в таких умовах! - В яких? — Та в будь-яких, якщо чесно.

Щоразу, коли приходжу на роботу, в голові з’являється одна й та сама думка: "Що я тут роблю і чому ці люди зі мною розмовляють?".

Я репетитор. Мій учень сьогодні прочитав завдання та каже: "Я нічого не зрозумів, але зараз зроблю". Ти навіть не уявляєш, хлопче, як тобі такий підхід стане в пригоді в майбутньому на роботі!

Кожен із нас чийсь дивний колега з роботи.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Вовочка.