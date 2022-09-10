Кішечка працюй, собачка працюй, а я не працюй: жартівливі жарти про трудові будні
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У такий складний час, коли в нашій країні йде повномасштабна війна, дуже важливо не втрачати свого оптимізму та всіма можливими способами підіймати свій бойовий дух. У цій справі добрим помічником є анекдоти, які здатні дарувати позитивні емоції кожному з нас.
"Телеграф" зібрав для своїх читачів найкращі анекдоти про роботу, які обов’язково піднімуть усім настрій. А може, ви навіть пізнаєте себе в цих жартах.
— Я не можу працювати в таких умовах!
- В яких?
— Та в будь-яких, якщо чесно.
Щоразу, коли приходжу на роботу, в голові з’являється одна й та сама думка: "Що я тут роблю і чому ці люди зі мною розмовляють?".
Я репетитор. Мій учень сьогодні прочитав завдання та каже: "Я нічого не зрозумів, але зараз зроблю".
Ти навіть не уявляєш, хлопче, як тобі такий підхід стане в пригоді в майбутньому на роботі!
Кожен із нас чийсь дивний колега з роботи.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Вовочка.