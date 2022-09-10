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Кішечка працюй, собачка працюй, а я не працюй: жартівливі жарти про трудові будні

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Кішечка працюй, собачка працюй, а я не працюй: жартівливі жарти про трудові будні

Нехай ці веселі жарти подарують вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

У такий складний час, коли в нашій країні йде повномасштабна війна, дуже важливо не втрачати свого оптимізму та всіма можливими способами підіймати свій бойовий дух. У цій справі добрим помічником є анекдоти, які здатні дарувати позитивні емоції кожному з нас.

"Телеграф" зібрав для своїх читачів найкращі анекдоти про роботу, які обов’язково піднімуть усім настрій. А може, ви навіть пізнаєте себе в цих жартах.

— Я не можу працювати в таких умовах!

- В яких?

— Та в будь-яких, якщо чесно.

Анекдоти про роботу - Ходять легенди, що молодість дана не для того, щоб працювати на п'ятьох роботах, а для чогось цікавого, але це не точно.

Щоразу, коли приходжу на роботу, в голові з’являється одна й та сама думка: "Що я тут роблю і чому ці люди зі мною розмовляють?".

Анекдоти про роботу - Чим тільки не займешся на роботі, аби не працювати.

Я репетитор. Мій учень сьогодні прочитав завдання та каже: "Я нічого не зрозумів, але зараз зроблю".

Ти навіть не уявляєш, хлопче, як тобі такий підхід стане в пригоді в майбутньому на роботі!

Анекдоти про роботу - Ти впускаєш роботу в своє життя, а вона краде твоє літо.

Кожен із нас чийсь дивний колега з роботи.

Анекдоти про роботу - Знаєте навіщо ми 15 років навчаємось? Щоб потім 35 років вставати о 7 ранку.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про Вовочка.

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