Если слишком долго стоять и смотреть на огонь, то тебя уволят из МЧС: веселые шутки про пожарных
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В субботу, 17 сентября, украинские пожарные отмечают еще один свой профессиональный праздник — День спасателя Украины. Помимо того, что это очень отважные люди, они обладают и очень хорошим чувством юмора.
Поднимите и себе настроение в этот день уморительными шутками о работниках пожарной охраны от "Телеграфа". Мы надеемся, что они подарят вам заряд бодрости на целый день.
Как сказал знакомый пожарник: "Тяжелее всего мне пришлось гасить свой кредит".
— Ты, говорят, в пожарной части работать устроился?
— Да, только уволили уже меня.
— За что?
— Очень любил подолгу смотреть на огонь.
Пожарник Иван стоял и бездействовал. Банк горел — кредит гасился.
Встречаются два мужика, один другого спрашивает:
— Как дела?
— На работу устроился.
— Кем?
— Пожарником!
— Ну и как?
— Классная работа! Режим — то, что надо, зарплата — выше крыши, коллектив отличный, но как пожар — хоть увольняйся!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.