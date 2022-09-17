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Если слишком долго стоять и смотреть на огонь, то тебя уволят из МЧС: веселые шутки про пожарных

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Если слишком долго стоять и смотреть на огонь, то тебя уволят из МЧС: веселые шутки про пожарных Новость обновлена 17 сентября 2022, 12:47

Веселые анекдоты про пожарников, которые зажгут яркий огонь вашего хорошего настроения.

В субботу, 17 сентября, украинские пожарные отмечают еще один свой профессиональный праздник — День спасателя Украины. Помимо того, что это очень отважные люди, они обладают и очень хорошим чувством юмора.

Поднимите и себе настроение в этот день уморительными шутками о работниках пожарной охраны от "Телеграфа". Мы надеемся, что они подарят вам заряд бодрости на целый день.

Как сказал знакомый пожарник: "Тяжелее всего мне пришлось гасить свой кредит".

Анекдот про пожарного

— Ты, говорят, в пожарной части работать устроился?

— Да, только уволили уже меня.

— За что?

— Очень любил подолгу смотреть на огонь.

Анекдот про пожар на фабрике свеч

Пожарник Иван стоял и бездействовал. Банк горел — кредит гасился.

Анекдот про доброго пожарника

Встречаются два мужика, один другого спрашивает:

— Как дела?

— На работу устроился.

— Кем?

— Пожарником!

— Ну и как?

— Классная работа! Режим — то, что надо, зарплата — выше крыши, коллектив отличный, но как пожар — хоть увольняйся!

Анекдот про датчик дыма

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.

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