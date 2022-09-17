Если слишком долго стоять и смотреть на огонь, то тебя уволят из МЧС: веселые шутки про пожарных

В субботу, 17 сентября, украинские пожарные отмечают еще один свой профессиональный праздник — День спасателя Украины. Помимо того, что это очень отважные люди, они обладают и очень хорошим чувством юмора.

Поднимите и себе настроение в этот день уморительными шутками о работниках пожарной охраны от "Телеграфа". Мы надеемся, что они подарят вам заряд бодрости на целый день.

Как сказал знакомый пожарник: "Тяжелее всего мне пришлось гасить свой кредит".

— Ты, говорят, в пожарной части работать устроился? — Да, только уволили уже меня. — За что? — Очень любил подолгу смотреть на огонь.

Пожарник Иван стоял и бездействовал. Банк горел — кредит гасился.

Встречаются два мужика, один другого спрашивает: — Как дела? — На работу устроился. — Кем? — Пожарником! — Ну и как? — Классная работа! Режим — то, что надо, зарплата — выше крыши, коллектив отличный, но как пожар — хоть увольняйся!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о животных.