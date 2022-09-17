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Якщо надто довго стояти і дивитися на вогонь, то тебе звільнять із МНС: веселі жарти про пожежників

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Якщо надто довго стояти і дивитися на вогонь, то тебе звільнять із МНС: веселі жарти про пожежників Новина оновлена 17 вересня 2022, 12:47

Веселі анекдоти про пожежників, які запалять яскравий вогонь гарного настрою.

У суботу, 17 вересня, українські пожежники відзначають ще одне своє професійне свято – День рятувальника України. Крім того, що це дуже відважні люди, вони мають і дуже гарне почуття гумору.

Підніміть і собі настрій у цей день жартівливими жартами про працівників пожежної охорони від "Телеграфа". Ми сподіваємось, що вони подарують вам заряд бадьорості на цілий день.

Як сказав знайомий пожежник: "Найважче мені довелося гасити свій кредит".

Анекдот про пожежника

— Ти, кажуть, у пожежній частині працювати влаштувався?

— Так, тільки звільнили мене.

- За що?

— Дуже любив довго дивитися на вогонь.

Анекдот про пожежу на фабриці свічок

Пожежник Іван стояв і не діяв. Банк горів – кредит гасився.

Анекдот про доброго пожежника

Зустрічаються два мужики, один одного запитує:

- Як справи?

— На роботу влаштувався.

- Ким?

- Пожежником!

- Ну і як?

- Класна робота! Режим — те, що треба, зарплата — вище за дах, колектив відмінний, але як пожежа — хоч звільняйся!

Анекдот про антипожарний датчик

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.

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#Сміх #Гумор #Позитив #Веселощі #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти