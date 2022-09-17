Якщо надто довго стояти і дивитися на вогонь, то тебе звільнять із МНС: веселі жарти про пожежників

Веселі анекдоти про пожежників, які запалять яскравий вогонь гарного настрою.

У суботу, 17 вересня, українські пожежники відзначають ще одне своє професійне свято – День рятувальника України. Крім того, що це дуже відважні люди, вони мають і дуже гарне почуття гумору.

Підніміть і собі настрій у цей день жартівливими жартами про працівників пожежної охорони від "Телеграфа". Ми сподіваємось, що вони подарують вам заряд бадьорості на цілий день.

Як сказав знайомий пожежник: "Найважче мені довелося гасити свій кредит".

— Ти, кажуть, у пожежній частині працювати влаштувався? — Так, тільки звільнили мене. - За що? — Дуже любив довго дивитися на вогонь.

Пожежник Іван стояв і не діяв. Банк горів – кредит гасився.

Зустрічаються два мужики, один одного запитує: - Як справи? — На роботу влаштувався. - Ким? - Пожежником! - Ну і як? - Класна робота! Режим — те, що треба, зарплата — вище за дах, колектив відмінний, але як пожежа — хоч звільняйся!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.