Якщо надто довго стояти і дивитися на вогонь, то тебе звільнять із МНС: веселі жарти про пожежників
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У суботу, 17 вересня, українські пожежники відзначають ще одне своє професійне свято – День рятувальника України. Крім того, що це дуже відважні люди, вони мають і дуже гарне почуття гумору.
Підніміть і собі настрій у цей день жартівливими жартами про працівників пожежної охорони від "Телеграфа". Ми сподіваємось, що вони подарують вам заряд бадьорості на цілий день.
Як сказав знайомий пожежник: "Найважче мені довелося гасити свій кредит".
— Ти, кажуть, у пожежній частині працювати влаштувався?
— Так, тільки звільнили мене.
- За що?
— Дуже любив довго дивитися на вогонь.
Пожежник Іван стояв і не діяв. Банк горів – кредит гасився.
Зустрічаються два мужики, один одного запитує:
- Як справи?
— На роботу влаштувався.
- Ким?
- Пожежником!
- Ну і як?
- Класна робота! Режим — те, що треба, зарплата — вище за дах, колектив відмінний, але як пожежа — хоч звільняйся!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про тварин.