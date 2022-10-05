Посмотреть бы в глаза тому, кто назвал декрет отпуском: веселые шутки про беременных
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Беременность — это прекрасное время в жизни каждой девушки, и одновременно очень смешное и непредсказуемое. Не просто же так в мире юмора появилось множество шуток и анекдотов про беременных и их причуды.
"Телеграф" желает своим читателя хорошего настроения, а чтобы оно 100% было такими — читайте наши веселые анекдоты про беременяшек, которые точно вызовут на вашем лице улыбку. А мамочки возможно узнают в них себя.
Любая беременная женщина, плавающая в бассейне, превращается в подводную лодку.
В клинике медсестра спрашивает подругу из родильного отделения:
— Кто это там у вас так голосит? Неужели та четверка, что родилась сегодня утром?
— Нет, — отвечает подруга, — это их отец…
Старшая сестра на последнем месяце беременности, младшая, постеснявшись продавца в аптеке, попросила старшую купить тест. Она подходит к окошечку и говорит:
— Дайте мне тест на беременность…
— Девушка, а вы что, все еще сомневаетесь?!
В роддоме молодому человеку выносят тройню. Тот чешет затылок и говорит:
— Если вы не возражаете, я, пожалуй, возьму среднего.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деньгах.