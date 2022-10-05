Посмотреть бы в глаза тому, кто назвал декрет отпуском: веселые шутки про беременных

Пусть ваш день будет полон позитива, даже несмотря на погоду.

Беременность — это прекрасное время в жизни каждой девушки, и одновременно очень смешное и непредсказуемое. Не просто же так в мире юмора появилось множество шуток и анекдотов про беременных и их причуды.

"Телеграф" желает своим читателя хорошего настроения, а чтобы оно 100% было такими — читайте наши веселые анекдоты про беременяшек, которые точно вызовут на вашем лице улыбку. А мамочки возможно узнают в них себя.

Любая беременная женщина, плавающая в бассейне, превращается в подводную лодку.

В клинике медсестра спрашивает подругу из родильного отделения: — Кто это там у вас так голосит? Неужели та четверка, что родилась сегодня утром? — Нет, — отвечает подруга, — это их отец…

Старшая сестра на последнем месяце беременности, младшая, постеснявшись продавца в аптеке, попросила старшую купить тест. Она подходит к окошечку и говорит: — Дайте мне тест на беременность… — Девушка, а вы что, все еще сомневаетесь?!

В роддоме молодому человеку выносят тройню. Тот чешет затылок и говорит: — Если вы не возражаете, я, пожалуй, возьму среднего.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деньгах.