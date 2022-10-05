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Посмотреть бы в глаза тому, кто назвал декрет отпуском: веселые шутки про беременных

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Посмотреть бы в глаза тому, кто назвал декрет отпуском: веселые шутки про беременных Новость обновлена 05 октября 2022, 09:43

Пусть ваш день будет полон позитива, даже несмотря на погоду.

Беременность — это прекрасное время в жизни каждой девушки, и одновременно очень смешное и непредсказуемое. Не просто же так в мире юмора появилось множество шуток и анекдотов про беременных и их причуды.

"Телеграф" желает своим читателя хорошего настроения, а чтобы оно 100% было такими — читайте наши веселые анекдоты про беременяшек, которые точно вызовут на вашем лице улыбку. А мамочки возможно узнают в них себя.

Любая беременная женщина, плавающая в бассейне, превращается в подводную лодку.

Анекдот про тест на беременность

В клинике медсестра спрашивает подругу из родильного отделения:

— Кто это там у вас так голосит? Неужели та четверка, что родилась сегодня утром?

— Нет, — отвечает подруга, — это их отец…

Анекдот про сон во время и после беременности

Старшая сестра на последнем месяце беременности, младшая, постеснявшись продавца в аптеке, попросила старшую купить тест. Она подходит к окошечку и говорит:

— Дайте мне тест на беременность…

— Девушка, а вы что, все еще сомневаетесь?!

Анекдот про беременность

В роддоме молодому человеку выносят тройню. Тот чешет затылок и говорит:

— Если вы не возражаете, я, пожалуй, возьму среднего.

Анекдот про еду во время беременности

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о деньгах.

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