Подивитися б у вічі тому, хто назвав декрет відпусткою: веселі жарти про вагітних

Нехай ваш день буде сповнений позитиву, навіть незважаючи на погоду.

Вагітність — це прекрасний час у житті кожної дівчини, і одночасно дуже смішний і непередбачуваний. Не просто так у світі гумору з’явилося безліч жартів і анекдотів про вагітних та їхні чудасії.

"Телеграф" бажає своїм читачам гарного настрою, а щоб воно 100% було такими — читайте наші веселі анекдоти про вагітності, які точно викличуть на вашому обличчі посмішку. А матусі можливо впізнають у них себе.

Будь-яка вагітна жінка, що плаває в басейні, перетворюється на підводний човен.

У клініці медсестра запитує подругу з пологового відділення: — Хто це у вас так голосить? Невже та четвірка, що народилася сьогодні вранці? - Ні, — відповідає подруга, — це їхній батько...

Старша сестра на останньому місяці вагітності, молодша, посоромивши продавця в аптеці, попросила старшу купити тест. Вона підходить до віконця і каже: - Дайте мені тест на вагітність. — Дівчино, а ви що, все ще вагаєтесь?!

У пологовому будинку молодій людині виносять трійню. Той чухає потилицю і каже: — Якщо ви не заперечуєте, то я, мабуть, візьму середнього.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші.