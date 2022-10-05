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Подивитися б у вічі тому, хто назвав декрет відпусткою: веселі жарти про вагітних

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Подивитися б у вічі тому, хто назвав декрет відпусткою: веселі жарти про вагітних Новина оновлена 05 жовтня 2022, 09:43

Нехай ваш день буде сповнений позитиву, навіть незважаючи на погоду.

Вагітність — це прекрасний час у житті кожної дівчини, і одночасно дуже смішний і непередбачуваний. Не просто так у світі гумору з’явилося безліч жартів і анекдотів про вагітних та їхні чудасії.

"Телеграф" бажає своїм читачам гарного настрою, а щоб воно 100% було такими — читайте наші веселі анекдоти про вагітності, які точно викличуть на вашому обличчі посмішку. А матусі можливо впізнають у них себе.

Будь-яка вагітна жінка, що плаває в басейні, перетворюється на підводний човен.

Анекдот про тест на вагітність

У клініці медсестра запитує подругу з пологового відділення:

— Хто це у вас так голосить? Невже та четвірка, що народилася сьогодні вранці?

- Ні, — відповідає подруга, — це їхній батько...

Анекдот про сон під час та після вагітності

Старша сестра на останньому місяці вагітності, молодша, посоромивши продавця в аптеці, попросила старшу купити тест. Вона підходить до віконця і каже:

- Дайте мені тест на вагітність.

— Дівчино, а ви що, все ще вагаєтесь?!

Анекдот про вагітність

У пологовому будинку молодій людині виносять трійню. Той чухає потилицю і каже:

— Якщо ви не заперечуєте, то я, мабуть, візьму середнього.

Анекдот про їжу під час вагітності

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші.

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