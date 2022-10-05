Подивитися б у вічі тому, хто назвав декрет відпусткою: веселі жарти про вагітних
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вагітність — це прекрасний час у житті кожної дівчини, і одночасно дуже смішний і непередбачуваний. Не просто так у світі гумору з’явилося безліч жартів і анекдотів про вагітних та їхні чудасії.
"Телеграф" бажає своїм читачам гарного настрою, а щоб воно 100% було такими — читайте наші веселі анекдоти про вагітності, які точно викличуть на вашому обличчі посмішку. А матусі можливо впізнають у них себе.
Будь-яка вагітна жінка, що плаває в басейні, перетворюється на підводний човен.
У клініці медсестра запитує подругу з пологового відділення:
— Хто це у вас так голосить? Невже та четвірка, що народилася сьогодні вранці?
- Ні, — відповідає подруга, — це їхній батько...
Старша сестра на останньому місяці вагітності, молодша, посоромивши продавця в аптеці, попросила старшу купити тест. Вона підходить до віконця і каже:
- Дайте мені тест на вагітність.
— Дівчино, а ви що, все ще вагаєтесь?!
У пологовому будинку молодій людині виносять трійню. Той чухає потилицю і каже:
— Якщо ви не заперечуєте, то я, мабуть, візьму середнього.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші.