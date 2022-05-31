Дорогий, я вагітна. — Що означає "розлучаємось"?: Ці жарти точно піднімуть настрій

Попри війну, українці не втрачають позитиву та оптимізму

За останні три місяці гумор українців дещо змінився. У мережі можна знайти багато жартів про смерть кривавого диктатора путіна або непросту долю "простих росіян", проте не забуває народ і про "вічні" теми, які не втрачають своєї актуальності.

Смішні анекдоти про вагітність прекрасної статі обов’язково піднімуть вам настрій.

Дорожній робітник був так радий вагітності своєї дівчини, що накреслив 30 км подвійної суцільної лінії.

Вересневий номер журналу "Гламур" вийшов з безплатним тестом на вагітність. Краще б у червневий презервативи поклали!

- Васю, я вагітна від тебе! - Як? Ми ж навіть не спали? - Я сама в шоці!!!

Вагітна дружина: - Коханий, підсмаж мені м’ясо, тільки виріж все м’ясо, мене від нього нудить...

- Тест на вагітність як дитячі колготки, якщо 2 смужки, значить ж*па.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про Володьку.