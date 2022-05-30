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Володька грав з сірниками та програв 3-х кімнатну квартиру: нова добірка жартів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Володька грав з сірниками та програв 3-х кімнатну квартиру: нова добірка жартів Новина оновлена 30 травня 2022, 21:10

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Український народ не зломити навіть у складних та стресових ситуаціях, а гумор у цьому плані лише допомагає, адже це хороший спосіб трохи відволіктися від поганих новин. І попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми.

Смішні анекдоти про Володьку на декілька хвилин повернуть нас у мирний час. Читаємо та посміхаємося!

Володька не розмовляв до п’яти років. І раптом за сніданком каже:

– А чому мені в чай цукор не поклали?

Зраділи батьки:

- А що ж ти раніше мовчав?

– А раніше клали.

Вчителька на уроці запитує:

- Діти, хто з вас може навести приклад гармонійного життя?

Володька тягне руку:

- Мої дід із бабкою живуть в абсолютній гармонії. Дід хропе, а баба глуха.

Клас пише твір на тему: "Що я зроблю, якщо мені дадуть мільйон?" За пів години Володька відривається від розрахунків, піднімає руку:

- Маріє Іванівно, можна ще сто гривень додати?

Володька:

- Мамо, пам’ятаєш, ти казала, що якщо я отримаю четвірку, то гулятиму цілий день?

- Пам’ятаю! А що?

- Значить, сьогодні я гулятиму півдня!

Володька вилаявся матюком біля мами, яка чистила рибу.

Мабуть, це єдиний випадок, коли людина отримала ляща карасем.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про спортсменів.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти