Володька грав з сірниками та програв 3-х кімнатну квартиру: нова добірка жартів

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Український народ не зломити навіть у складних та стресових ситуаціях, а гумор у цьому плані лише допомагає, адже це хороший спосіб трохи відволіктися від поганих новин. І попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми.

Смішні анекдоти про Володьку на декілька хвилин повернуть нас у мирний час. Читаємо та посміхаємося!

Володька не розмовляв до п’яти років. І раптом за сніданком каже: – А чому мені в чай цукор не поклали? Зраділи батьки: - А що ж ти раніше мовчав? – А раніше клали.

Вчителька на уроці запитує: - Діти, хто з вас може навести приклад гармонійного життя? Володька тягне руку: - Мої дід із бабкою живуть в абсолютній гармонії. Дід хропе, а баба глуха.

Клас пише твір на тему: "Що я зроблю, якщо мені дадуть мільйон?" За пів години Володька відривається від розрахунків, піднімає руку: - Маріє Іванівно, можна ще сто гривень додати?

Володька: - Мамо, пам’ятаєш, ти казала, що якщо я отримаю четвірку, то гулятиму цілий день? - Пам’ятаю! А що? - Значить, сьогодні я гулятиму півдня!

Володька вилаявся матюком біля мами, яка чистила рибу. Мабуть, це єдиний випадок, коли людина отримала ляща карасем.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про спортсменів.