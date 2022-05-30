Володька грав з сірниками та програв 3-х кімнатну квартиру: нова добірка жартів
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Український народ не зломити навіть у складних та стресових ситуаціях, а гумор у цьому плані лише допомагає, адже це хороший спосіб трохи відволіктися від поганих новин. І попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми.
Смішні анекдоти про Володьку на декілька хвилин повернуть нас у мирний час. Читаємо та посміхаємося!
Володька не розмовляв до п’яти років. І раптом за сніданком каже:
– А чому мені в чай цукор не поклали?
Зраділи батьки:
- А що ж ти раніше мовчав?
– А раніше клали.
Вчителька на уроці запитує:
- Діти, хто з вас може навести приклад гармонійного життя?
Володька тягне руку:
- Мої дід із бабкою живуть в абсолютній гармонії. Дід хропе, а баба глуха.
Клас пише твір на тему: "Що я зроблю, якщо мені дадуть мільйон?" За пів години Володька відривається від розрахунків, піднімає руку:
- Маріє Іванівно, можна ще сто гривень додати?
Володька:
- Мамо, пам’ятаєш, ти казала, що якщо я отримаю четвірку, то гулятиму цілий день?
- Пам’ятаю! А що?
- Значить, сьогодні я гулятиму півдня!
Володька вилаявся матюком біля мами, яка чистила рибу.
Мабуть, це єдиний випадок, коли людина отримала ляща карасем.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про спортсменів.