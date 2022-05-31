Дорогой, я беременна. - Что значит "расстаемся"?: Эти шутки точно поднимут настроение

Несмотря на войну, украинцы не теряют позитива и оптимизма

За последние три месяца юмор украинцев немного изменился. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.

Смешные анекдоты о беременности прекрасного пола обязательно поднимут вам настроение.

Дорожный рабочий так был рад беременности своей девушки, что начертил 30 км двойной сплошной линии.

Сентябрьский номер журнала "Гламур" вышел с бесплатным тестом на беременность. Лучше б в июньский презервативы положили!

- Вась, я беременна от тебя! - Как? Мы же даже не спали? - Я сама в шоке!!!

Беременная жена: — Любимый, поджарь мне мясо, только вырежи всё мясо, меня от него тошнит…

- Тест на беременность как детские колготки, если 2 полоски, значит ж*па.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о Вовочке.