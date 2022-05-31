Дорогой, я беременна. - Что значит "расстаемся"?: Эти шутки точно поднимут настроение
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За последние три месяца юмор украинцев немного изменился. В сети можно найти много шуток о смерти кровавого диктатора путина или непростой судьбе "простых россиян", однако не забывает народ и о "вечных" темах, которые не теряют своей актуальности.
Смешные анекдоты о беременности прекрасного пола обязательно поднимут вам настроение.
Дорожный рабочий так был рад беременности своей девушки, что начертил 30 км двойной сплошной линии.
Сентябрьский номер журнала "Гламур" вышел с бесплатным тестом на беременность. Лучше б в июньский презервативы положили!
- Вась, я беременна от тебя!
- Как? Мы же даже не спали?
- Я сама в шоке!!!
Беременная жена:
— Любимый, поджарь мне мясо, только вырежи всё мясо, меня от него тошнит…
- Тест на беременность как детские колготки, если 2 полоски, значит ж*па.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для вас подборку анекдотов о Вовочке.