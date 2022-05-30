Вовочка играл со спичками и проиграл 3-х комнатную квартиру: новая подборка шуток
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Украинский народ не сломить даже в сложных и стрессовых ситуациях, а юмор в этом плане только помогает, ведь это хороший способ немного отвлечься от плохих новостей. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы.
Смешные анекдоты о Вовочке на несколько минут вернут нас в мирное время. Читаем и улыбаемся!
Вовочка не разговаривал до пяти лет. И вдруг за завтраком говорит:
- А почему мне в чай сахар не положили?
Обрадованные родители:
- А что же ты раньше-то молчал?
- А раньше клали.
Учительница на уроке спрашивает:
- Дети, кто из вас может привести пример гармоничной жизни?
Вовочка тянет руку:
- Мои дед с бабкой живут в абсолютной гармонии. Дед храпит, а бабка — глухая.
Класс пишет сочинение на тему: "Что я сделаю, если мне дадут миллион?". Через полчаса Вовочка отрывается от расчетов, поднимает руку:
- Марья Ивановна, можно еще сто гривен добавить?
Вовочка:
— Мама, помнишь, ты говорила, что если я получу четвёрку, то буду гулять целый день?
— Помню! А что?
— Значит, сегодня я буду гулять полдня!
Вовочка ругнулся матом возле мамы, которая чистила рыбу.
Пожалуй, это единственный случай, когда человек получил леща карасём.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о спортсменах.