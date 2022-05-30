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Вовочка играл со спичками и проиграл 3-х комнатную квартиру: новая подборка шуток

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Вовочка играл со спичками и проиграл 3-х комнатную квартиру: новая подборка шуток Новость обновлена 30 мая 2022, 21:10

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Украинский народ не сломить даже в сложных и стрессовых ситуациях, а юмор в этом плане только помогает, ведь это хороший способ немного отвлечься от плохих новостей. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы.

Смешные анекдоты о Вовочке на несколько минут вернут нас в мирное время. Читаем и улыбаемся!

Вовочка не разговаривал до пяти лет. И вдруг за завтраком говорит:

- А почему мне в чай сахар не положили?

Обрадованные родители:

- А что же ты раньше-то молчал?

- А раньше клали.

Учительница на уроке спрашивает:

- Дети, кто из вас может привести пример гармоничной жизни?

Вовочка тянет руку:

- Мои дед с бабкой живут в абсолютной гармонии. Дед храпит, а бабка — глухая.

Класс пишет сочинение на тему: "Что я сделаю, если мне дадут миллион?". Через полчаса Вовочка отрывается от расчетов, поднимает руку:

- Марья Ивановна, можно еще сто гривен добавить?

Вовочка:

— Мама, помнишь, ты говорила, что если я получу четвёрку, то буду гулять целый день?

— Помню! А что?

— Значит, сегодня я буду гулять полдня!

Вовочка ругнулся матом возле мамы, которая чистила рыбу.

Пожалуй, это единственный случай, когда человек получил леща карасём.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о спортсменах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты