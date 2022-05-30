Вовочка играл со спичками и проиграл 3-х комнатную квартиру: новая подборка шуток

Читайте смешные анекдоты и шутки и поднимайте себе настроение

Украинский народ не сломить даже в сложных и стрессовых ситуациях, а юмор в этом плане только помогает, ведь это хороший способ немного отвлечься от плохих новостей. И несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы.

Смешные анекдоты о Вовочке на несколько минут вернут нас в мирное время. Читаем и улыбаемся!

Вовочка не разговаривал до пяти лет. И вдруг за завтраком говорит: - А почему мне в чай сахар не положили? Обрадованные родители: - А что же ты раньше-то молчал? - А раньше клали.

Учительница на уроке спрашивает: - Дети, кто из вас может привести пример гармоничной жизни? Вовочка тянет руку: - Мои дед с бабкой живут в абсолютной гармонии. Дед храпит, а бабка — глухая.

Класс пишет сочинение на тему: "Что я сделаю, если мне дадут миллион?". Через полчаса Вовочка отрывается от расчетов, поднимает руку: - Марья Ивановна, можно еще сто гривен добавить?

Вовочка: — Мама, помнишь, ты говорила, что если я получу четвёрку, то буду гулять целый день? — Помню! А что? — Значит, сегодня я буду гулять полдня!

Вовочка ругнулся матом возле мамы, которая чистила рыбу. Пожалуй, это единственный случай, когда человек получил леща карасём.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о спортсменах.