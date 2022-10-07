При простуде эффективнее пить не молоко с медом, а коньяк с медсестрой: забавные шутки
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Развеселитесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!
Сегодня "Телеграф" публикует для вас свежую подборку шуток и приколов о медсестрах, которые обязательно улыбнут вас в этот день. Читаем и смеемся!
Заходит дед в процедурный кабинет. Навстречу медсестра со шприцем. Дед:
— Ой, что-то я нервничаю. Девчонки, готовьте нашатырь и вату!
— Что, дяденька, уколов боитесь?
— Нет. Красивых женщин…
Работаю медсестрой в поликлинике. Недавно меня так сильно взбесили пациенты, что я вышла в коридор и закричала: "Да чтоб вы все выздоровели и больше никогда здесь не появлялись!". Начальство похвалило.
Врач говорит медсестре:
— Если я не ошибаюсь, кажется, я поручил вам взять кровь у пациента из шестой палаты?
— Да, доктор, я взяла. Ее ровно 5,2 литра.
Заходит медсестра в палату:
— Больной, проснитесь. Ну проснитесь же!
Больной просыпается:
— Что случилось?
— Я вам снотворное принесла.
Молодая медсестра приходит к врачу и просит:
— Иван Михайлович, Вы не могли бы дать мне другого больного, а то предыдущий уже умер…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про учителей.