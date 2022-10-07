При простуде эффективнее пить не молоко с медом, а коньяк с медсестрой: забавные шутки

Развеселитесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!

Сегодня "Телеграф" публикует для вас свежую подборку шуток и приколов о медсестрах, которые обязательно улыбнут вас в этот день. Читаем и смеемся!

Заходит дед в процедурный кабинет. Навстречу медсестра со шприцем. Дед: — Ой, что-то я нервничаю. Девчонки, готовьте нашатырь и вату! — Что, дяденька, уколов боитесь? — Нет. Красивых женщин…

Работаю медсестрой в поликлинике. Недавно меня так сильно взбесили пациенты, что я вышла в коридор и закричала: "Да чтоб вы все выздоровели и больше никогда здесь не появлялись!". Начальство похвалило.

Врач говорит медсестре: — Если я не ошибаюсь, кажется, я поручил вам взять кровь у пациента из шестой палаты? — Да, доктор, я взяла. Ее ровно 5,2 литра.

Заходит медсестра в палату: — Больной, проснитесь. Ну проснитесь же! Больной просыпается: — Что случилось? — Я вам снотворное принесла.

Молодая медсестра приходит к врачу и просит: — Иван Михайлович, Вы не могли бы дать мне другого больного, а то предыдущий уже умер…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про учителей.