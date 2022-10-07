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При простуде эффективнее пить не молоко с медом, а коньяк с медсестрой: забавные шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
При простуде эффективнее пить не молоко с медом, а коньяк с медсестрой: забавные шутки Новость обновлена 07 октября 2022, 09:35

Благодаря юмору украинцы подбадривают себя и окружающих

Развеселитесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!

Сегодня "Телеграф" публикует для вас свежую подборку шуток и приколов о медсестрах, которые обязательно улыбнут вас в этот день. Читаем и смеемся!

Заходит дед в процедурный кабинет. Навстречу медсестра со шприцем. Дед:

— Ой, что-то я нервничаю. Девчонки, готовьте нашатырь и вату!

— Что, дяденька, уколов боитесь?

— Нет. Красивых женщин…

анекдот о пациенте

Работаю медсестрой в поликлинике. Недавно меня так сильно взбесили пациенты, что я вышла в коридор и закричала: "Да чтоб вы все выздоровели и больше никогда здесь не появлялись!". Начальство похвалило.

анекдот о медсестре

Врач говорит медсестре:

— Если я не ошибаюсь, кажется, я поручил вам взять кровь у пациента из шестой палаты?

— Да, доктор, я взяла. Ее ровно 5,2 литра.

анекдот о брачной ночи

Заходит медсестра в палату:

— Больной, проснитесь. Ну проснитесь же!

Больной просыпается:

— Что случилось?

— Я вам снотворное принесла.

анекдот о медсестрах

Молодая медсестра приходит к врачу и просит:

— Иван Михайлович, Вы не могли бы дать мне другого больного, а то предыдущий уже умер…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про учителей.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты