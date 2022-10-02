Учительница — женщина, когда-то считавшая, что любит детей…: самые лучшие анекдоты этого дня
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В это воскресенье, 2 октября, в Украине отмечают свой профессиональный праздник учителя. Именно в первое воскресенье этого месяца работники образования празднуют День учителя.
По этому поводу "Телеграф" решил приподнять настроение своим читателям и сделал подборку веселых анекдотов и шуток к главному празднику украинских преподавателей. Будет весело и учителям, и ученикам, и даже тем, кто уже давно не сидит за школьной партой.
Читаем и смеемся!
Учитель приходит к врачу:
— Доктор, что со мной? Я захожу в класс, начинаю проверять посещаемость и засыпаю.
— Я думаю, — отвечает доктор, — что это от счета баранов…
Труднее всего в школе приходится учителям химии. Они знают, как взорвать или отравить любую малолетку, но держатся изо всех сил.
Учитель музыки Ивану:
— Предупреждаю, если ты не будешь вести себя как следует, я скажу твоим родителям, что у тебя есть талант.
Отец Вовочки на родительском собрании:
- Ну что ж поделаешь, Вовочке в одно ухо влетело, в другое вылетело…
Учитель физики со своего места:
- Ошибаетесь, звук в вакууме не распространяется…
- А ты правда учитель?
- Да.
- А скажи что-нибудь по-учительски!
- Давай ты встанешь на моё место и сам скажешь! А мы тебя послушаем.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о выходных.