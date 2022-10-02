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Учительница — женщина, когда-то считавшая, что любит детей…: самые лучшие анекдоты этого дня

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Учительница — женщина, когда-то считавшая, что любит детей…: самые лучшие анекдоты этого дня Новость обновлена 02 октября 2022, 09:14

Веселые шутки ко Дню учителя в Украине

В это воскресенье, 2 октября, в Украине отмечают свой профессиональный праздник учителя. Именно в первое воскресенье этого месяца работники образования празднуют День учителя.

По этому поводу "Телеграф" решил приподнять настроение своим читателям и сделал подборку веселых анекдотов и шуток к главному празднику украинских преподавателей. Будет весело и учителям, и ученикам, и даже тем, кто уже давно не сидит за школьной партой.

Читаем и смеемся!

Учитель приходит к врачу:

— Доктор, что со мной? Я захожу в класс, начинаю проверять посещаемость и засыпаю.

— Я думаю, — отвечает доктор, — что это от счета баранов…

анекдот об учителях математики

Труднее всего в школе приходится учителям химии. Они знают, как взорвать или отравить любую малолетку, но держатся изо всех сил.

анекдот о физруке

Учитель музыки Ивану:

— Предупреждаю, если ты не будешь вести себя как следует, я скажу твоим родителям, что у тебя есть талант.

анекдот о трудовике

Отец Вовочки на родительском собрании:

- Ну что ж поделаешь, Вовочке в одно ухо влетело, в другое вылетело…

Учитель физики со своего места:

- Ошибаетесь, звук в вакууме не распространяется…

анекдот про учительницу

- А ты правда учитель?

- Да.

- А скажи что-нибудь по-учительски!

- Давай ты встанешь на моё место и сам скажешь! А мы тебя послушаем.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о выходных.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты #День вчителя