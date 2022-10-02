Учительница — женщина, когда-то считавшая, что любит детей…: самые лучшие анекдоты этого дня

В это воскресенье, 2 октября, в Украине отмечают свой профессиональный праздник учителя. Именно в первое воскресенье этого месяца работники образования празднуют День учителя.

По этому поводу "Телеграф" решил приподнять настроение своим читателям и сделал подборку веселых анекдотов и шуток к главному празднику украинских преподавателей. Будет весело и учителям, и ученикам, и даже тем, кто уже давно не сидит за школьной партой.

Читаем и смеемся!

Учитель приходит к врачу: — Доктор, что со мной? Я захожу в класс, начинаю проверять посещаемость и засыпаю. — Я думаю, — отвечает доктор, — что это от счета баранов…

Труднее всего в школе приходится учителям химии. Они знают, как взорвать или отравить любую малолетку, но держатся изо всех сил.

Учитель музыки Ивану: — Предупреждаю, если ты не будешь вести себя как следует, я скажу твоим родителям, что у тебя есть талант.

Отец Вовочки на родительском собрании: - Ну что ж поделаешь, Вовочке в одно ухо влетело, в другое вылетело… Учитель физики со своего места: - Ошибаетесь, звук в вакууме не распространяется…

- А ты правда учитель? - Да. - А скажи что-нибудь по-учительски! - Давай ты встанешь на моё место и сам скажешь! А мы тебя послушаем.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о выходных.