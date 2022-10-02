Вчителька — жінка, яка колись вважала, що любить дітей…: найкращі анекдоти цього дня
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Цієї неділі, 2 жовтня, в Україні відзначають своє професійне свято вчителі. Саме першої неділі цього місяця працівники освіти святкують День вчителя.
З цього приводу "Телеграф" вирішив підняти настрій своїм читачам і зробив добірку веселих анекдотів та жартів до головного свята українських викладачів. Буде весело і вчителям, і учням, і навіть тим, хто вже давно не сидить за шкільною партою.
Читаємо та сміємося!
Вчитель приходить до лікаря:
— Лікарю, що зі мною? Я заходжу до класу, починаю перевіряти відвідуваність і засинаю.
— Я думаю, — відповідає лікар, — що це від підрахунку баранів…
Найважче у школі доводиться вчителям хімії. Вони знають, як підірвати чи отруїти будь-яку малолітку, але тримаються щосили.
Вчитель музики Івану:
— Попереджаю, якщо ти не поводитимешся як слід, я скажу твоїм батькам, що в тебе є талант.
Батько Володьки на батьківських зборах:
- Ну що ж поробиш, Володьці в одне вухо влетіло, в інше вилетіло…
Вчитель фізики зі свого місця:
- Помиляєтеся, звук у вакуумі не поширюється…
- А ти справді вчитель?
- Так.
- А скажи щось по-учительськи!
- Давай ти встанеш на моє місце і скажеш сам! А ми тебе послухаємо.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вихідні.