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Вчителька — жінка, яка колись вважала, що любить дітей…: найкращі анекдоти цього дня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Вчителька — жінка, яка колись вважала, що любить дітей…: найкращі анекдоти цього дня Новина оновлена 02 жовтня 2022, 09:14

Веселі жарти до Дня вчителя в Україні

Цієї неділі, 2 жовтня, в Україні відзначають своє професійне свято вчителі. Саме першої неділі цього місяця працівники освіти святкують День вчителя.

З цього приводу "Телеграф" вирішив підняти настрій своїм читачам і зробив добірку веселих анекдотів та жартів до головного свята українських викладачів. Буде весело і вчителям, і учням, і навіть тим, хто вже давно не сидить за шкільною партою.

Читаємо та сміємося!

Вчитель приходить до лікаря:

— Лікарю, що зі мною? Я заходжу до класу, починаю перевіряти відвідуваність і засинаю.

— Я думаю, — відповідає лікар, — що це від підрахунку баранів…

анекдот про вчительку

Найважче у школі доводиться вчителям хімії. Вони знають, як підірвати чи отруїти будь-яку малолітку, але тримаються щосили.

анекдот про вчителів

Вчитель музики Івану:

— Попереджаю, якщо ти не поводитимешся як слід, я скажу твоїм батькам, що в тебе є талант.

анекдот про фізрука

Батько Володьки на батьківських зборах:

- Ну що ж поробиш, Володьці в одне вухо влетіло, в інше вилетіло…

Вчитель фізики зі свого місця:

- Помиляєтеся, звук у вакуумі не поширюється…

анекдот про трудовика

- А ти справді вчитель?

- Так.

- А скажи щось по-учительськи!

- Давай ти встанеш на моє місце і скажеш сам! А ми тебе послухаємо.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вихідні.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти #День вчителя