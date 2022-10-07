При застуді ефективніше пити не молоко з медом, а коньяк з медсестрою: забавні жарти
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Розвеселіться разом із нами! Нова позитивна порція анекдотів подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день!
Сьогодні "Телеграф" публікує для вас свіжу добірку жартів та приколів про медсестер, які обов’язково усміхнуть вас у цей день. Читаємо та сміємося!
Заходить дід до процедурного кабінету. Назустріч медсестра зі шприцом. Дід:
- Ой, щось я нервуюсь. Дівчата, готуйте нашатир і вату!
- Що, дядечко, уколів боїтеся?
- Ні. Красивих жінок...
Працюю медсестрою у поліклініці. Нещодавно мене так сильно розлютили пацієнти, що я вийшла в коридор і закричала: "Та щоб ви всі одужали і більше ніколи тут не з’являлися!" Начальство похвалило.
Лікар каже медсестрі:
— Якщо я не помиляюся, здається, я доручив вам взяти кров у пацієнта із шостої палати?
— Так, лікарю, я взяла. Її рівно 5,2 літра.
Заходить медсестра до палати:
- Хворий, прокиньтеся. Ну прокиньтеся ж!
Хворий прокидається:
- Що трапилося?
- Я вам снодійне принесла.
Молода медсестра приходить до лікаря і просить:
— Іване Михайловичу, Ви не могли б дати мені іншого хворого, бо попередній уже помер...
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вчителів.