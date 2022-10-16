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Минута смеха над начальником отбирает премию за квартал: уморительные анекдоты ко Дню шефа

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Минута смеха над начальником отбирает премию за квартал: уморительные анекдоты ко Дню шефа Новость обновлена 16 октября 2022, 10:41

Посмейтесь вместе с нами в этот замечательный день

В это воскресенье в Украине отмечают свой профессиональный праздник руководители всех звеньев. Именно 16 октября украинские боссы принимают поздравления от своих подчиненных с Днем шефа.

В честь праздника "Телеграф" собрал в одном месте самые смешные анекдоты и шутки о начальниках. Будет весело всем без исключения!

— Я не посчитаю вам это как сверхурочные, поскольку вы могли уложиться с этим в свой нормальный рабочий час. Другие укладываются.

— Так, значит, если я сделаю быстрее, то могу тогда идти домой, да?

— Тогда я вам дам другую работу!

анекдот про начальника

На производственном совещании:

— Кто быстрее всех сделает план, получит от меня шоколадку!

— Шеф, зарплату бы!..

— Начина-а-а-а-ается! Я уже купил шоколадки!

шутка про начальника

Босс учит более мелкого начальника:

- Нельзя сотруднику давать работы больше, чем он может выполнить. Зная, что его по-любому вздрючат, он вообще ничего не будет делать.

анекдот про шефа

Олег догадался, что дела у фирмы, в которой он работает, пошли на спад, после того, как начальник попросил его сходить до реки и набрать воды для кулера.

прикол про начальника

Тяжело быть руководителем среднего звена: и выше тебя придурки, и ниже тебя придурки.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах и мужчинах.

Теги:
#Шутки #Юмор #День Босса #Анекдоты