Минута смеха над начальником отбирает премию за квартал: уморительные анекдоты ко Дню шефа
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В это воскресенье в Украине отмечают свой профессиональный праздник руководители всех звеньев. Именно 16 октября украинские боссы принимают поздравления от своих подчиненных с Днем шефа.
В честь праздника "Телеграф" собрал в одном месте самые смешные анекдоты и шутки о начальниках. Будет весело всем без исключения!
— Я не посчитаю вам это как сверхурочные, поскольку вы могли уложиться с этим в свой нормальный рабочий час. Другие укладываются.
— Так, значит, если я сделаю быстрее, то могу тогда идти домой, да?
— Тогда я вам дам другую работу!
На производственном совещании:
— Кто быстрее всех сделает план, получит от меня шоколадку!
— Шеф, зарплату бы!..
— Начина-а-а-а-ается! Я уже купил шоколадки!
Босс учит более мелкого начальника:
- Нельзя сотруднику давать работы больше, чем он может выполнить. Зная, что его по-любому вздрючат, он вообще ничего не будет делать.
Олег догадался, что дела у фирмы, в которой он работает, пошли на спад, после того, как начальник попросил его сходить до реки и набрать воды для кулера.
Тяжело быть руководителем среднего звена: и выше тебя придурки, и ниже тебя придурки.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о женщинах и мужчинах.