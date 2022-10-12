Есть два способа спорить с женщиной, но… ни один не помогает: шутки, которые точно поднимут настроение
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Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.
Сегодня "Телеграф" публикует для вас свежую подборку шуток и приколов о женщинах и мужчинах, которые обязательно улыбнут вас в этот день. Читаем и смеемся!
Совет семейным. Никогда не затыкай уши, если тебя ругает жена. Можешь не расслышать свист половника над ухом.
— Ты чего не бреешься?
— Нет у меня девушки, для которой хотелось бы побриться.
— А для себя?
— А для себя я пиво покупаю.
Мужчинам на заметку. Совсем не обязательно ехать в Париж, чтобы увидеть загадочную улыбку Джоконды. Достаточно спросить у жены, куда она подевала деньги.
Бойся красивой женщины, еще больше бойся красивой и одинокой, а если она красива, одинока и обижена, лучше сразу притворись мертвым…
Ах, это чувство, когда идешь по улице, светит солнце, навстречу идет симпатичный мальчик, улыбается тебе и, поравнявшись с тобой, говорит:
— Бахилы сними!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про учителей.