Есть два способа спорить с женщиной, но… ни один не помогает: шутки, которые точно поднимут настроение

Благодаря юмору мы подбадриваем себя и окружающих

Несмотря на то, что большинство анекдотов сейчас на военную тематику, есть и "вечные" темы, актуальные в любых обстоятельствах.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас свежую подборку шуток и приколов о женщинах и мужчинах, которые обязательно улыбнут вас в этот день. Читаем и смеемся!

Совет семейным. Никогда не затыкай уши, если тебя ругает жена. Можешь не расслышать свист половника над ухом.

— Ты чего не бреешься? — Нет у меня девушки, для которой хотелось бы побриться. — А для себя? — А для себя я пиво покупаю.

Мужчинам на заметку. Совсем не обязательно ехать в Париж, чтобы увидеть загадочную улыбку Джоконды. Достаточно спросить у жены, куда она подевала деньги.

Бойся красивой женщины, еще больше бойся красивой и одинокой, а если она красива, одинока и обижена, лучше сразу притворись мертвым…

Ах, это чувство, когда идешь по улице, светит солнце, навстречу идет симпатичный мальчик, улыбается тебе и, поравнявшись с тобой, говорит: — Бахилы сними!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про учителей.