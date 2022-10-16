Хвилина сміху з начальника відбирає премію за квартал: кумедні анекдоти до Дня шефа
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Цієї неділі в Україні відзначають своє професійне свято керівники всіх ланок. Саме 16 жовтня українські боси приймають вітання від своїх підлеглих із Днем шефа.
На честь свята "Телеграф" зібрав в одному місці найсмішніші анекдоти та жарти про начальників. Буде весело всім без винятку!
— Я не врахую вам це як понаднормові, оскільки ви могли вкластися з цим у свій нормальний робочий час. Інші укладаються.
— Отже, якщо я зроблю швидше, то можу йти додому, так?
— Тоді я дам вам іншу роботу!
На виробничій нараді:
— Хто найшвидше зробить план, отримає від мене шоколадку!
— Шефе, зарплатню б!
— Почин-а-а-а-ається! Я купив шоколадки!
Бос вчить дрібнішого начальника:
- Не можна співробітнику давати роботи більше, ніж він може виконати. Знаючи, що його однаково вздрючать, він взагалі нічого не робитиме.
Олег здогадався, що справи у фірми, в якій він працює, пішли на спад після того, як начальник попросив його сходити до річки і набрати води для кулера.
Важко бути керівником середньої ланки: і вище за тебе придурки, і нижче за тебе придурки.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про жінок та чоловіків.