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Хвилина сміху з начальника відбирає премію за квартал: кумедні анекдоти до Дня шефа

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Хвилина сміху з начальника відбирає премію за квартал: кумедні анекдоти до Дня шефа Новина оновлена 16 жовтня 2022, 10:41

Посмійтеся разом з нами цього чудового дня

Цієї неділі в Україні відзначають своє професійне свято керівники всіх ланок. Саме 16 жовтня українські боси приймають вітання від своїх підлеглих із Днем шефа.

На честь свята "Телеграф" зібрав в одному місці найсмішніші анекдоти та жарти про начальників. Буде весело всім без винятку!

— Я не врахую вам це як понаднормові, оскільки ви могли вкластися з цим у свій нормальний робочий час. Інші укладаються.

— Отже, якщо я зроблю швидше, то можу йти додому, так?

— Тоді я дам вам іншу роботу!

анекдот про начальника

На виробничій нараді:

— Хто найшвидше зробить план, отримає від мене шоколадку!

— Шефе, зарплатню б!

— Почин-а-а-а-ається! Я купив шоколадки!

анекдот про шефа

Бос вчить дрібнішого начальника:

- Не можна співробітнику давати роботи більше, ніж він може виконати. Знаючи, що його однаково вздрючать, він взагалі нічого не робитиме.

жарт про начальника

Олег здогадався, що справи у фірми, в якій він працює, пішли на спад після того, як начальник попросив його сходити до річки і набрати води для кулера.

прикол про начальника

Важко бути керівником середньої ланки: і вище за тебе придурки, і нижче за тебе придурки.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про жінок та чоловіків.

Теги:
#Жарти #Гумор #День Боса #Анекдоти