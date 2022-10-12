Є два способи сперечатися з жінкою, але… жоден не допомагає: жарти, які точно піднімуть настрій
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Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.
Сьогодні "Телеграф" публікує для вас свіжу добірку жартів та приколів про жінок та чоловіків, які обов’язково усміхнуть вас у цей день. Читаємо та сміємося!
Рада сімейна. Ніколи не затикай вуха, якщо тебе лає дружина. Можеш не почути свист половника над вухом.
- Ти чого не голишся?
- Нема в мене дівчини, для якої хотілося б поголитися.
- А для себе?
- А для себе я купую пиво.
Чоловікам на замітку. Зовсім не обов’язково їхати до Парижа, щоб побачити загадкову усмішку Джоконди. Досить спитати у дружини, куди вона поділа гроші.
Бійся гарної жінки, ще більше бійся гарної і самотньої, а якщо вона гарна, самотня і скривджена, краще одразу прикинься мертвим…
Ах, це почуття, коли йдеш вулицею, світить сонце, назустріч іде симпатичний хлопчик, усміхається тобі і, порівнявшись з тобою, каже:
— Бахили зніми!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вчителів.