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Є два способи сперечатися з жінкою, але… жоден не допомагає: жарти, які точно піднімуть настрій

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Є два способи сперечатися з жінкою, але… жоден не допомагає: жарти, які точно піднімуть настрій Новина оновлена 12 жовтня 2022, 10:10

Завдяки гумору ми підбадьорюємо себе та навколишніх

Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас свіжу добірку жартів та приколів про жінок та чоловіків, які обов’язково усміхнуть вас у цей день. Читаємо та сміємося!

Рада сімейна. Ніколи не затикай вуха, якщо тебе лає дружина. Можеш не почути свист половника над вухом.

анекдот про жінку

- Ти чого не голишся?

- Нема в мене дівчини, для якої хотілося б поголитися.

- А для себе?

- А для себе я купую пиво.

анекдот про чоловіків

Чоловікам на замітку. Зовсім не обов’язково їхати до Парижа, щоб побачити загадкову усмішку Джоконди. Досить спитати у дружини, куди вона поділа гроші.

анекдот про гроші

Бійся гарної жінки, ще більше бійся гарної і самотньої, а якщо вона гарна, самотня і скривджена, краще одразу прикинься мертвим…

анекдот про коханку

Ах, це почуття, коли йдеш вулицею, світить сонце, назустріч іде симпатичний хлопчик, усміхається тобі і, порівнявшись з тобою, каже:

— Бахили зніми!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вчителів.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти