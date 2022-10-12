Є два способи сперечатися з жінкою, але… жоден не допомагає: жарти, які точно піднімуть настрій

Завдяки гумору ми підбадьорюємо себе та навколишніх

Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є і "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас свіжу добірку жартів та приколів про жінок та чоловіків, які обов’язково усміхнуть вас у цей день. Читаємо та сміємося!

Рада сімейна. Ніколи не затикай вуха, якщо тебе лає дружина. Можеш не почути свист половника над вухом.

- Ти чого не голишся? - Нема в мене дівчини, для якої хотілося б поголитися. - А для себе? - А для себе я купую пиво.

Чоловікам на замітку. Зовсім не обов’язково їхати до Парижа, щоб побачити загадкову усмішку Джоконди. Досить спитати у дружини, куди вона поділа гроші.

Бійся гарної жінки, ще більше бійся гарної і самотньої, а якщо вона гарна, самотня і скривджена, краще одразу прикинься мертвим…

Ах, це почуття, коли йдеш вулицею, світить сонце, назустріч іде симпатичний хлопчик, усміхається тобі і, порівнявшись з тобою, каже: — Бахили зніми!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вчителів.