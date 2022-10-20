Укр

Повар так усердно резал мясо, что не заметил, как начал отдавать себя работе: эти "кулинарные" шутки улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Повар так усердно резал мясо, что не заметил, как начал отдавать себя работе: эти "кулинарные" шутки улыбнут Новость обновлена 20 октября 2022, 10:29

Забавные шутки для хорошего настроения ко Дню повара 20 октября

В этот четверг, 20 октября, в мире отмечается День повара. Поэтому кроме анекдотов на военную тематику, в честь самого вкусного праздника "Телеграф" решил поднять настроение всем своим читателям, даже тем, кто не имеет никакого отношения к кулинарии. Хотя признайтесь, на собственной домашней кухне все мы самые большие шефы на свете!

Мы сделали подборку смешных шуток и приколов ко Дню повара, которая рассмешит всех без исключения!

Шеф-повар ресторана созывает своих официанток и говорит:

— Сегодня, мои дорогие, оденьтесь понаряднее, приведите в порядок свои прически и подрумяньтесь!

— А в чем дело? — интересуется одна из них.

— Ожидаете какую-нибудь важную персону?

— Нет, нет, не в этом дело. Сегодня у нас не совсем свежий бифштекс…

анекдот про повара

— Извините, почему ваши фирменные котлеты так сильно пахнут водкой?

Официант отступает на несколько шагов и учтиво спрашивает:

— А сейчас?

анекдот про кулинара

Посетитель ужинает в ресторане. К нему подходит официант:

— Ну, как Вам наш повар?

— Отлично! Очень вкусно.

— Спасибо. Сам готовил.

анекдот про готовку

Посетитель:

— Что это такое? Раньше в борще было два куска мяса, а теперь — один.

Официант:

— Извините, наверное, повар забыл его разрезать.

шутка про повара

Дочь учится на повара. Мать:

— А вам разрешают есть то, что вы приготовили?

Дочь (сквозь слезы):

— Нас заставляют…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты