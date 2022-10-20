Повар так усердно резал мясо, что не заметил, как начал отдавать себя работе: эти "кулинарные" шутки улыбнут
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В этот четверг, 20 октября, в мире отмечается День повара. Поэтому кроме анекдотов на военную тематику, в честь самого вкусного праздника "Телеграф" решил поднять настроение всем своим читателям, даже тем, кто не имеет никакого отношения к кулинарии. Хотя признайтесь, на собственной домашней кухне все мы самые большие шефы на свете!
Мы сделали подборку смешных шуток и приколов ко Дню повара, которая рассмешит всех без исключения!
Шеф-повар ресторана созывает своих официанток и говорит:
— Сегодня, мои дорогие, оденьтесь понаряднее, приведите в порядок свои прически и подрумяньтесь!
— А в чем дело? — интересуется одна из них.
— Ожидаете какую-нибудь важную персону?
— Нет, нет, не в этом дело. Сегодня у нас не совсем свежий бифштекс…
— Извините, почему ваши фирменные котлеты так сильно пахнут водкой?
Официант отступает на несколько шагов и учтиво спрашивает:
— А сейчас?
Посетитель ужинает в ресторане. К нему подходит официант:
— Ну, как Вам наш повар?
— Отлично! Очень вкусно.
— Спасибо. Сам готовил.
Посетитель:
— Что это такое? Раньше в борще было два куска мяса, а теперь — один.
Официант:
— Извините, наверное, повар забыл его разрезать.
Дочь учится на повара. Мать:
— А вам разрешают есть то, что вы приготовили?
Дочь (сквозь слезы):
— Нас заставляют…
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.