Повар так усердно резал мясо, что не заметил, как начал отдавать себя работе: эти "кулинарные" шутки улыбнут

В этот четверг, 20 октября, в мире отмечается День повара. Поэтому кроме анекдотов на военную тематику, в честь самого вкусного праздника "Телеграф" решил поднять настроение всем своим читателям, даже тем, кто не имеет никакого отношения к кулинарии. Хотя признайтесь, на собственной домашней кухне все мы самые большие шефы на свете!

Мы сделали подборку смешных шуток и приколов ко Дню повара, которая рассмешит всех без исключения!

Шеф-повар ресторана созывает своих официанток и говорит: — Сегодня, мои дорогие, оденьтесь понаряднее, приведите в порядок свои прически и подрумяньтесь! — А в чем дело? — интересуется одна из них. — Ожидаете какую-нибудь важную персону? — Нет, нет, не в этом дело. Сегодня у нас не совсем свежий бифштекс…

— Извините, почему ваши фирменные котлеты так сильно пахнут водкой? Официант отступает на несколько шагов и учтиво спрашивает: — А сейчас?

Посетитель ужинает в ресторане. К нему подходит официант: — Ну, как Вам наш повар? — Отлично! Очень вкусно. — Спасибо. Сам готовил.

Посетитель: — Что это такое? Раньше в борще было два куска мяса, а теперь — один. Официант: — Извините, наверное, повар забыл его разрезать.

Дочь учится на повара. Мать: — А вам разрешают есть то, что вы приготовили? Дочь (сквозь слезы): — Нас заставляют…

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.