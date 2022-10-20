Кухар так старанно різав м’ясо, що не помітив, як почав віддавати себе роботі: ці "кулінарні" жарти посміхнуть

Смішні жарти для гарного настрою до Дня кухаря 20 жовтня

Цього четверга, 20 жовтня, у світі відзначається День кухаря. Тому крім анекдотів на військову тематику, на честь найсмачнішого свята "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам, навіть тим, хто не має жодного відношення до кулінарії. Хоча зізнайтеся, на власній домашній кухні всі ми є найбільшими шефами на світі!

Ми зробили добірку кумедних жартів та приколів до Дня кухаря, яка розсмішить усіх без винятку!

Шеф-кухар ресторану скликає своїх офіціанток і каже: - Сьогодні, мої дорогі, одягніться нарядніше, приведіть в порядок свої зачіски і підрум’яньтесь! - А в чому справа? — цікавиться одна з них. - Чекаєте на якусь важливу персону? - Ні, ні, не в цьому річ. Сьогодні у нас не зовсім свіжий біфштекс…

- Вибачте, чому ваші фірмові котлети так пахнуть горілкою? Офіціант відступає на кілька кроків і чемно запитує: - А зараз?

Відвідувач вечеряє у ресторані. До нього підходить офіціант: - Ну, як вам наш кухар? - Чудово! Дуже смачно. - Дякую. Сам готував.

Відвідувач: - Що це таке? Раніше в борщі було два шматки м’яса, а тепер один. Офіціант: - Вибачте, мабуть, кухар забув його розрізати.

Дочка навчається на кухаря. Мати: — А вам дозволяють їсти те, що ви приготували? Дочка (крізь сльози): — Нас змушують...

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.