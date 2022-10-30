Из всех прав у россиян остались только водительские: смешные шутки про автомобилистов

Посмейтесь вместе с нами! В этєто воскресенье, 30 октября, украинские автомобилисты и дорожники отмечают свой профессиональный праздник. По этому поводу "Телеграф" сделал подборку из лучших анекдотов про авто и водителей, которые улыбнут всех без исключения.

Дарим нашим читателям заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!

- У каждого из нас есть, на первый взгляд, тупая идея. Но от какой идеи, по-нашему, если воплотить её в жизнь, мир стал бы лучше? — Если не включился поворотник, твоя машина не поворачивает.

Раньше не понимал, почему машины называют трехдверными, ведь сзади — это же не дверь! Потом у меня сломался центральный замок и я понял, что все-таки дверь…

Интересное наблюдение: автомобилисты чаще всего показывают друг другу дорогу не указательным, а средним пальцем.

Советы автомобилистам: 1. Если вы хотите, чтобы машина не нагревалась на солнце, ставьте её в тень. 2. Если вы хотите, чтобы шины меньше снашивались, надо меньше ездить. 3. Если вы не хотите тратиться на ремонты машины, не покупайте её.

- У тебя автозапуск на тачке есть? - Нет, но у жены есть. - И как работает? - Ну как… говорит: "Иди тачку прогрей, а я минут через 10 уже спускаюсь".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про неудачи российских оккупантов в Украине.