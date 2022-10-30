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Из всех прав у россиян остались только водительские: смешные шутки про автомобилистов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
ms.detector.media Новость обновлена 30 октября 2022, 11:30

Прикольные анекдоты ко Дню автомобилиста в Украине

Посмейтесь вместе с нами! В этєто воскресенье, 30 октября, украинские автомобилисты и дорожники отмечают свой профессиональный праздник. По этому поводу "Телеграф" сделал подборку из лучших анекдотов про авто и водителей, которые улыбнут всех без исключения.

Дарим нашим читателям заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!

- У каждого из нас есть, на первый взгляд, тупая идея. Но от какой идеи, по-нашему, если воплотить её в жизнь, мир стал бы лучше?

— Если не включился поворотник, твоя машина не поворачивает.

анекдот про авто

Раньше не понимал, почему машины называют трехдверными, ведь сзади — это же не дверь! Потом у меня сломался центральный замок и я понял, что все-таки дверь…

анекдот про автомобили

Интересное наблюдение: автомобилисты чаще всего показывают друг другу дорогу не указательным, а средним пальцем.

анекдот про водителей грузовика

Советы автомобилистам:

1. Если вы хотите, чтобы машина не нагревалась на солнце, ставьте её в тень.

2. Если вы хотите, чтобы шины меньше снашивались, надо меньше ездить.

3. Если вы не хотите тратиться на ремонты машины, не покупайте её.

анекдот про жену в машине

- У тебя автозапуск на тачке есть?

- Нет, но у жены есть.

- И как работает?

- Ну как… говорит: "Иди тачку прогрей, а я минут через 10 уже спускаюсь".

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про неудачи российских оккупантов в Украине.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты #День автомобилиста и дорожника