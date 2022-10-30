Из всех прав у россиян остались только водительские: смешные шутки про автомобилистов
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Посмейтесь вместе с нами! В этєто воскресенье, 30 октября, украинские автомобилисты и дорожники отмечают свой профессиональный праздник. По этому поводу "Телеграф" сделал подборку из лучших анекдотов про авто и водителей, которые улыбнут всех без исключения.
Дарим нашим читателям заряд бодрости и хорошего настроения на целый день!
- У каждого из нас есть, на первый взгляд, тупая идея. Но от какой идеи, по-нашему, если воплотить её в жизнь, мир стал бы лучше?
— Если не включился поворотник, твоя машина не поворачивает.
Раньше не понимал, почему машины называют трехдверными, ведь сзади — это же не дверь! Потом у меня сломался центральный замок и я понял, что все-таки дверь…
Интересное наблюдение: автомобилисты чаще всего показывают друг другу дорогу не указательным, а средним пальцем.
Советы автомобилистам:
1. Если вы хотите, чтобы машина не нагревалась на солнце, ставьте её в тень.
2. Если вы хотите, чтобы шины меньше снашивались, надо меньше ездить.
3. Если вы не хотите тратиться на ремонты машины, не покупайте её.
- У тебя автозапуск на тачке есть?
- Нет, но у жены есть.
- И как работает?
- Ну как… говорит: "Иди тачку прогрей, а я минут через 10 уже спускаюсь".
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про неудачи российских оккупантов в Украине.