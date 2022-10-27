В Крыму начался отопительный сезон! Кочегарят так, что аж чертям душно: свежие шутки на злобу дня
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Смех – это лучшее лекарство против паники, переживаний и плохого настроения
Украинский народ не теряет оптимизма даже во время войны и в каждом действии российских оккупантов находит что-то смешное. В сети уже набралось множество анекдотов и шуток о путине и россиянах, и это количество с каждым днем только увеличивается.
"Телеграф" собрал самые смешные "результаты" народного творчества из сети о неудачах российских оккупантов, а также несколько положительных шуток об украинцах и их воли к победе.
Удар нашей мести – пылает спиртзавод в Курской области! Потому что мы точно знаем, где у р*сни настоящие центры принятия решений!
Россияне написали об остановке горячего водоснабжения во Львове. Половина м*скалей спрашивает: Что такое горячая вода? Другая половина: Что такое водоснабжение?
Каждый раз, когда отключают свет, помни, что уже 63 800 россиян остались без света навсегда.
– Слушай, а почему мы столько били по Антоновскому мосту, чтобы он стал непроходимым, а крымский один раз – и все, секции выпадали?
– Потому что Антоновский строили украинцы!
Новая Почта и Укрпочта так соревнуются между собой, кто первый заедет в деоккупированный город, что однажды приедут туда раньше ВСУ.
Ранее "Телеграф" собрал лучшие приколы и видео об отключении света в Украине.