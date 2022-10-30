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З усіх прав у росіян залишилися лише водійські: смішні жарти про автомобілістів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
ms.detector.media Новина оновлена 30 жовтня 2022, 11:30

Анекдоти до Дня автомобіліста в Україні

Посмійтеся разом із нами! Цієї неділі, 30 жовтня, українські автомобілісти та дорожники відзначають своє професійне свято. З цього приводу "Телеграф" зробив добірку з найкращих анекдотів про авто та водіїв, які усміхнуть усіх без винятку.

Даруємо нашим читачам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день!

- Кожен з нас має, на перший погляд, тупу ідею. Але від якої ідеї, по-нашому, якщо втілити її в життя, світ став би кращим?

- Якщо не ввімкнувся поворотник, то твоя машина не повертає.

анекдот про авто

Раніше не розумів, чому машини називають тридверними, адже ззаду — це не двері! Потім у мене зламався центральний замок і я зрозумів, що таки двері...

анекдот про автомобілі

Цікаве спостереження: автомобілісти найчастіше вказують один одному дорогу не вказівним, а середнім пальцем.

анекдот про дружину в машині

Поради автомобілістам:

1. Якщо ви хочете, щоб машина не нагрівалася на сонці, ставте її в тінь.

2. Якщо ви хочете, щоб шини менше зношувалися, треба менше їздити.

3. Якщо ви не хочете витрачатися на ремонт машини, не купуйте її.

анекдот про водіїв грузовиків

- У тебе автозапуск на тачці є?

- Ні, але дружина має.

- І як працює?

- Ну як… каже: "Йди тачку прогрій, а я хвилин через 10 уже спускаюся".

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про невдачі російських окупантів в Україні.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти #День автомобіліста і дорожника