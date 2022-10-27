В Криму розпочався опалювальний сезон! Кочегарять так, що аж чортам душно: свіжі жарти на злобу дня

Сміх – це найкращі ліки проти паніки, переживань та поганого настрою

Український народ не втрачає оптимізму навіть під час війни і в кожній дії російських окупантів знаходить щось смішне. У мережі вже набралося безліч анекдотів та жартів про путіна та росіян, і ця кількість з кожним днем тільки збільшується.

"Телеграф" зібрав найсмішніші "результати" народної творчості з мережі про невдачі російських окупантів, а також трохи позитивних жартів про українців та їхню волю до перемоги.

Удар нашої помсти — палає спиртзавод в Курської області! Бо ми точно знаємо, де в р*сні справжні центри ухвалення рішень!

Росіяни написали про зупинку гарячого водопостачання у Львові. Половина м*скалів запитує: Що таке гаряча вода? Інша половина: Що таке водопостачання?

Кожен раз, коли відключають світло, пам’ятай, що вже 63800 росіян залишились без світла назавжди.

- Слухай, а чому ми стільки били по Антонівському мосту, щоб він став непрохідним, а кримський один раз — і все, секції повипадали? - Бо Антонівський будували українці!

Нова Пошта і Укрпошта так змагаються між собою, хто перший заїде в деокуповане місто, що одного разу приїдуть туди раніше за ЗСУ.

Раніше "Телеграф" зібрав найкращі приколи та відео про відключення світла в Україні.