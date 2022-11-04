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В вагонах поездов окна бывают двух видов: не закрывающиеся и не открывающиеся. Веселые шутки про железнодорожников

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
unian.ua Новость обновлена 04 ноября 2022, 10:33

Предлагаем вам немного посмеяться шуткам о ситуациях в поездах с проводниками и машинистами, которые знакомы каждому.

Каждый год, 4 ноября в Украине отмечается День железнодорожника. Стоит отметить, что работники железной дороги: проводники, машинисты, персонал вокзалов — это невероятно смелые, отважные и стрессоустойчивые люди, которые даже во время войны продолжили свою работу, и эвакуировали жителей из самых опасных районов и городов.

Ситуации в поездах могут приключиться самые разные, и большое количество смешных анекдотов и приколов на тему железной дороги тому доказательство. "Телеграф" собрал для вас лучшие шутки про машинистов и проводников, чтобы поднять вам настроение в этот осенний день.

— Для чего интересно люди едят чеснок и лук перед поездом?

— Чтоб носки не пахли.

Анекдоты про машинистов

Бывает всё идёт хорошо: адекватные соседи по плацкарту, никто не храпит, носки не воняют, тишина, у тебя тоже всё хорошо.

А потом ты ложишься спать и организм такой: тебе же нравятся звезды? А метеоры? А метеоризм?.

Анекдоты про купе в поезде

Объявление по вокзалу:

"Мужчина, разгуливающий в голом виде по перрону, подойдите к справочному бюро. Я тоже хочу на вас посмотреть"

Анекдоты про железнодорожников

Ночью в поезде. Голос с соседней полки:

— Мамаша, ну, сколько же можно: "Миша, пись-пись, Миша, пись-пись!"

— А что я могу сделать? Ребенок никак пописать не может сходить!

— Зато я уже 20 раз сбегал!

Анекдоты про объявления на вокзалах

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.

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