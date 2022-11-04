В вагонах поездов окна бывают двух видов: не закрывающиеся и не открывающиеся. Веселые шутки про железнодорожников

Предлагаем вам немного посмеяться шуткам о ситуациях в поездах с проводниками и машинистами, которые знакомы каждому.

Каждый год, 4 ноября в Украине отмечается День железнодорожника. Стоит отметить, что работники железной дороги: проводники, машинисты, персонал вокзалов — это невероятно смелые, отважные и стрессоустойчивые люди, которые даже во время войны продолжили свою работу, и эвакуировали жителей из самых опасных районов и городов.

Ситуации в поездах могут приключиться самые разные, и большое количество смешных анекдотов и приколов на тему железной дороги тому доказательство. "Телеграф" собрал для вас лучшие шутки про машинистов и проводников, чтобы поднять вам настроение в этот осенний день.

— Для чего интересно люди едят чеснок и лук перед поездом? — Чтоб носки не пахли.

Бывает всё идёт хорошо: адекватные соседи по плацкарту, никто не храпит, носки не воняют, тишина, у тебя тоже всё хорошо. А потом ты ложишься спать и организм такой: тебе же нравятся звезды? А метеоры? А метеоризм?.

Объявление по вокзалу: "Мужчина, разгуливающий в голом виде по перрону, подойдите к справочному бюро. Я тоже хочу на вас посмотреть"

Ночью в поезде. Голос с соседней полки: — Мамаша, ну, сколько же можно: "Миша, пись-пись, Миша, пись-пись!" — А что я могу сделать? Ребенок никак пописать не может сходить! — Зато я уже 20 раз сбегал!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.