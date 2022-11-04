В вагонах поездов окна бывают двух видов: не закрывающиеся и не открывающиеся. Веселые шутки про железнодорожников
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Каждый год, 4 ноября в Украине отмечается День железнодорожника. Стоит отметить, что работники железной дороги: проводники, машинисты, персонал вокзалов — это невероятно смелые, отважные и стрессоустойчивые люди, которые даже во время войны продолжили свою работу, и эвакуировали жителей из самых опасных районов и городов.
Ситуации в поездах могут приключиться самые разные, и большое количество смешных анекдотов и приколов на тему железной дороги тому доказательство. "Телеграф" собрал для вас лучшие шутки про машинистов и проводников, чтобы поднять вам настроение в этот осенний день.
— Для чего интересно люди едят чеснок и лук перед поездом?
— Чтоб носки не пахли.
Бывает всё идёт хорошо: адекватные соседи по плацкарту, никто не храпит, носки не воняют, тишина, у тебя тоже всё хорошо.
А потом ты ложишься спать и организм такой: тебе же нравятся звезды? А метеоры? А метеоризм?.
Объявление по вокзалу:
"Мужчина, разгуливающий в голом виде по перрону, подойдите к справочному бюро. Я тоже хочу на вас посмотреть"
Ночью в поезде. Голос с соседней полки:
— Мамаша, ну, сколько же можно: "Миша, пись-пись, Миша, пись-пись!"
— А что я могу сделать? Ребенок никак пописать не может сходить!
— Зато я уже 20 раз сбегал!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о юристах.