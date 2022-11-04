У вагонах поїздів вікна бувають двох видів: що не закриваються і що не відкриваються. Веселі жарти про залізничників

Пропонуємо вам трохи посміятися жартам про ситуації в поїздах із провідниками та машиністами, які знайомі кожному.

Щороку 4 листопада в Україні відзначається День залізничника. Варто зазначити, що працівники залізниці: провідники, машиністи, персонал вокзалів — це неймовірно сміливі, відважні та стресостійкі люди, які навіть під час війни продовжили свою роботу, та евакуювали мешканців із найнебезпечніших районів та міст.

Ситуації в поїздах можуть статися різні, і велика кількість смішних анекдотів і приколів на тему залізниці тому доказ. "Телеграф" зібрав для вас найкращі жарти про машиністів та провідників, щоб підняти вам настрій цього осіннього дня.

— Для чого цікаво люди їдять часник та цибулю перед поїздом? — Щоб шкарпетки не пахли.

Буває все йде добре: адекватні сусіди по плацкарті, ніхто не хропе, шкарпетки не смердять, тиша, у тебе теж все добре. А потім ти лягаєш спати і організм такий: тобі ж подобаються зірки? А метеори? А метеоризм?

Оголошення на вокзалі: "Чоловік, що розгулює у голому вигляді по перону, підійдіть до довідкового бюро. Я теж хочу на вас подивитися"

Вночі у поїзді. Голос із сусідньої полиці: - Мамочко, ну, скільки ж можна: "Мишко, пісь-пісь, Мишко, пісь-пісь!" - А що я можу зробити? Дитина ніяк попісяти не може сходити! — Натомість я вже 20 разів збігав!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.