У вагонах поїздів вікна бувають двох видів: що не закриваються і що не відкриваються. Веселі жарти про залізничників
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Щороку 4 листопада в Україні відзначається День залізничника. Варто зазначити, що працівники залізниці: провідники, машиністи, персонал вокзалів — це неймовірно сміливі, відважні та стресостійкі люди, які навіть під час війни продовжили свою роботу, та евакуювали мешканців із найнебезпечніших районів та міст.
Ситуації в поїздах можуть статися різні, і велика кількість смішних анекдотів і приколів на тему залізниці тому доказ. "Телеграф" зібрав для вас найкращі жарти про машиністів та провідників, щоб підняти вам настрій цього осіннього дня.
— Для чого цікаво люди їдять часник та цибулю перед поїздом?
— Щоб шкарпетки не пахли.
Буває все йде добре: адекватні сусіди по плацкарті, ніхто не хропе, шкарпетки не смердять, тиша, у тебе теж все добре.
А потім ти лягаєш спати і організм такий: тобі ж подобаються зірки? А метеори? А метеоризм?
Оголошення на вокзалі:
"Чоловік, що розгулює у голому вигляді по перону, підійдіть до довідкового бюро. Я теж хочу на вас подивитися"
Вночі у поїзді. Голос із сусідньої полиці:
- Мамочко, ну, скільки ж можна: "Мишко, пісь-пісь, Мишко, пісь-пісь!"
- А що я можу зробити? Дитина ніяк попісяти не може сходити!
— Натомість я вже 20 разів збігав!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.