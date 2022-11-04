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У вагонах поїздів вікна бувають двох видів: що не закриваються і що не відкриваються. Веселі жарти про залізничників

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
unian.ua Новина оновлена 04 листопада 2022, 10:33

Пропонуємо вам трохи посміятися жартам про ситуації в поїздах із провідниками та машиністами, які знайомі кожному.

Щороку 4 листопада в Україні відзначається День залізничника. Варто зазначити, що працівники залізниці: провідники, машиністи, персонал вокзалів — це неймовірно сміливі, відважні та стресостійкі люди, які навіть під час війни продовжили свою роботу, та евакуювали мешканців із найнебезпечніших районів та міст.

Ситуації в поїздах можуть статися різні, і велика кількість смішних анекдотів і приколів на тему залізниці тому доказ. "Телеграф" зібрав для вас найкращі жарти про машиністів та провідників, щоб підняти вам настрій цього осіннього дня.

— Для чого цікаво люди їдять часник та цибулю перед поїздом?

— Щоб шкарпетки не пахли.

Анекдоти про машиністів

Буває все йде добре: адекватні сусіди по плацкарті, ніхто не хропе, шкарпетки не смердять, тиша, у тебе теж все добре.

А потім ти лягаєш спати і організм такий: тобі ж подобаються зірки? А метеори? А метеоризм?

Анекдоти про купе в поїзді

Оголошення на вокзалі:

"Чоловік, що розгулює у голому вигляді по перону, підійдіть до довідкового бюро. Я теж хочу на вас подивитися"

Анекдоти про залізничників

Вночі у поїзді. Голос із сусідньої полиці:

- Мамочко, ну, скільки ж можна: "Мишко, пісь-пісь, Мишко, пісь-пісь!"

- А що я можу зробити? Дитина ніяк попісяти не може сходити!

— Натомість я вже 20 разів збігав!

Анекдоти про оголошення на вокзалах

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про юристів.

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