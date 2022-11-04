З Днем залізничника України 2022! Найкращі листівки до свята українською

Вітаємо з професійним святом усіх працівників української залізниці!

Цієї п’ятниці, 4 листопада, згідно з календарем свят, в Україні відзначають День залізничника.

Це свято було встановлено указом президента Леоніда Кравчука 1993 року на підтримку ініціативи працівників залізничного транспорту країни. Проте спочатку День залізничника відзначався першої неділі серпня. Відомо, що 4 листопада професійне свято перенесли з ініціативи працівників Львівської залізниці. Саме цього дня 1861 року до Львова прибув перший поїзд.

Зазначимо, що станція – це живий організм, що функціонує за будь-яких умов. Роботу залізничників не зупинила навіть війна. У них своя передова та свій фронт.

До професійного свята всіх працівників української залізниці "Телеграф" публікує добірку гарних привітань у листівках та картинках українською. Виберіть ту, яка сподобалася, і надішліть знайомим залізничникам у соцмережах чи месенджерах.

Привітання з Днем залізничника України-2022: листівки та картинки

Як писав "Телеграф", листопад несе з собою низку важливих релігійних свят, докладніше про них дізнайтесь у православному календарі на листопад-2022. Нагадаємо, наприкінці останнього осіннього місяця починається Різдвяний піст – другий за важливістю та тривалістю після Великого посту.