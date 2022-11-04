С Днем железнодорожника Украины 2022! Лучшие открытки к празднику на украинском

Поздравляем с профессиональным праздником всех работников украинской железной дороги!

В эту пятницу, 4 ноября, согласно календарю праздников, в Украине отмечают День железнодорожника.

Этот праздник был установлен указом президента Леонида Кравчука в 1993 году в поддержку инициативы работников железнодорожного транспорта страны. Однако изначально День железнодорожника отмечался в первое воскресенье августа. Известно, что на 4 ноября профессиональный праздник перенесли по инициативе работников Львовской железной дороги. Именно в этот день в 1861 году во Львов прибыл первый поезд.

Отметим, что станция – это живой организм, функционирующий при любых условиях. Работу железнодорожников не остановила даже война. У них своя передовая и свой фронт.

К профессиональному празднику всех работников украинской железной дороги "Телеграф" публикует подборку красивых поздравлений в открытках и картинках на украинском языке. Выберите ту, которая понравилась, и отправьте знакомым железнодорожникам в соцсетях или мессенджерах.

Поздравления с Днем железнодорожника Украины-2022: открытки и картинки

Как писал "Телеграф", ноябрь несет с собой ряд важных религиозных праздников, подробнее о них узнайте в православном календаре на ноябрь-2022. Напомним, в конце последнего осеннего месяца начинается Рождественский пост – второй по важности и продолжительности после Великого поста.