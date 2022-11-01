День холостяков: что это за праздник и почему в этот день проводят масштабные распродажи

День Холостяка совпадает с не менее интересным праздником — Днем шопинга.

В пятницу, 11 ноября, в Украине, в Китае и в ряде других стран отмечается необычный и очень интересный праздник — День холостяков. Это достаточно молодой праздник, который ко всему с 2009 года разделяет свою дату празднования с еще одним необычным праздником — Днем шопинга.

Об этих праздниках известно не очень много, да и об их популярности в Украине еще рановато говорить, однако ознакомившись с ними поближе, они точно понравятся каждому. А "Телеграф" расскажет почему.

День холостяка/День шопинга: история

Праздник "родился" в Китае, и его первопричиной стала одной из самых больших проблем в стране — перенаселение. Поскольку, после введения закона, позволяющего семьям иметь только одного ребенка, многие китаянки прерывали беременность, когда узнавали, что у них будет девочка. Все потому, что по старым традициям фамилию родители могли передать только мальчику. Чтобы "сохранить" свой род, каждая семья оставляла и хотела только сына.

Однако такое ограничение привело к новой проблеме: мужчин в Поднебесной по отношению к числу женщин, стало намного больше. И в результате этого, одинокие представители сильного пола начали отмечать свой "профессиональный" праздник — День холостяка. Отметим, что он не официальный, но очень популярный, особенно среди молодежи.

Дата 11.11 (11 ноября) также была выбрана неслучайно. Поскольку у китайцев есть особое отношение к цифрам, а "1" — символизирует одиночество, дата, сочетающая в себе аж 4 единицы — походит как никогда лучше.

Позже, а именно в 2009 году, на основе дня Холостяков, появился еще один праздник — День шопинга. Крупнейший маркетплейс в Китае, торговая компания "Алибаба Групп" запустила масштабную распродажу. А китайская примета, которая гласит, что потратив в этот день все деньги, то в следующим году обязательно встретишь свою половинку, только способствовала успеху распродажи. В последующие года, 11 ноября стало официальной датой, когда на онлайн-площадках проходят крупнейшие в году распродажи.

День холостяка/День шопинга: смысл праздника

Смысл праздника прост — в этот день большие торговые площадки организовывают большие скидки на свои товары. Больше всего скидок в этот день можно увидеть на популярном сайте — Алиэкспресс.

Стоит отметить, что в 2017 году Alibaba установила мировой рекорд по количеству платежных операций в этот день, а вот в 2020 году, большая распродажа на День Холостяка была самой худшей за последние четыре года. Видимо карантин все же существенно "ударил" по кошелькам и настроениям жителей планеты.

День холостяка/День шопинга: поздравления

Также, ранее "Телеграф" рассказывал, в каких числах будут выходные и рабочие дни в украинцев в ноябре 2022 года, а также, какие праздники будут отмечаться в последний осенний месяц.