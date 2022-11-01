День холостяків: що це за свято і чому цього дня проводять масштабні розпродажі

День Холостяка збігається з не менш цікавим святом – Днем шопінгу.

У п’ятницю, 11 листопада, в Україні, в Китаї та в інших країнах відзначається незвичайне і дуже цікаве свято — День холостяків. Це досить молоде свято, яке до всього з 2009 року поділяє свою дату святкування із ще одним незвичайним святом – Днем шопінгу.

Про ці свята відомо не дуже багато, та й про їхню популярність в Україні ще рано говорити, проте ознайомившись із ними ближче, вони точно сподобаються кожному. А "Телеграф" розповість чому.

День холостяка/День шопінгу: історія

Свято "народилося" в Китаї, і його першопричиною стала однією з найбільших проблем у країні — перенаселення. Оскільки після введення закону, що дозволяє сім’ям мати лише одну дитину, багато китаянок переривали вагітність, коли дізнавалися, що у них буде дівчинка. Все тому, що за старими традиціями прізвище батьки могли передати лише хлопчику. Щоб "зберегти" свій рід, кожна сім’я залишала і хотіла лише сина.

Однак таке обмеження призвело до нової проблеми: чоловіків у Піднебесній стосовно жінок, стало набагато більше. І в результаті цього самотні представники сильної статі почали відзначати своє "професійне" свято — День холостяка. Зазначимо, що він не є офіційним, але дуже популярним, особливо серед молоді.

Дата 11.11 (11 листопада) також була обрана невипадково. Оскільки китайці мають особливе ставлення до цифр, а "1" — символізує самотність, дата, що поєднує в собі аж 4 одиниці — схожа як ніколи краще.

Пізніше, а саме у 2009 році, на основі дня Холостяків, з’явилося ще одне свято – День шопінгу. Найбільший маркетплейс у Китаї, торгова компанія "Алібаба Груп" запустила масштабний розпродаж. А китайська прикмета, яка свідчить, що витративши цього дня всі гроші, то наступного року обов’язково зустрінеш свою половинку, тільки сприяла успіху розпродажу. У наступні роки, 11 листопада, стало офіційною датою, коли на онлайн-майданчиках проходять найбільші в році розпродажі.

День холостяка/День шопінгу: сенс свята

Сенс свята простий — цього дня великі торгові майданчики організовують великі знижки на товари. Найбільше знижок цього дня можна побачити на популярному сайті Аліекспрес.

Варто зазначити, що в 2017 році Alibaba встановила світовий рекорд за кількістю платіжних операцій у цей день, а ось у 2020 році, великий розпродаж на День Холостяка був найгіршим за останні чотири роки. Мабуть, карантин все ж таки істотно "вдарив" по гаманцях і настроях жителів планети.

День холостяка/День шопінгу: привітання

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