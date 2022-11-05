Засыпать, зная, что завтра никуда не нужно идти — божественно: веселые шутки про выходные

Судя по тому, с какой скоростью среди украинцев появляются новые анекдоты и приколы, вовсе и не скажешь, что в Украине идет война. На это лишь "намекают" шутки на военную тематику. Однако сегодня не об этом. На календаре выходные — почему бы не пошутить на эту тему?

"Телеграф" собрал лучшие анекдоты про выходные, которые обязательно поднимут вам настроение в этот осенний день.

Первый выходной я не помню, потому что отхожу от работы, а весь второй день я думаю: "Завтра на работу".

— Что в выходные делать будешь? — Восхитительно лежать.

— Какое твое самое любимое время года? — Суббота.

Настя запланировала на выходные ничего не делать, и все успела. Вот как много значат грамотное планирование времени и адекватная оценка собственных возможностей.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.