Укр

Засыпать, зная, что завтра никуда не нужно идти — божественно: веселые шутки про выходные

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Засыпать, зная, что завтра никуда не нужно идти — божественно: веселые шутки про выходные Новость обновлена 05 ноября 2022, 10:22

Юмор — это отличное средство от грусти.

Судя по тому, с какой скоростью среди украинцев появляются новые анекдоты и приколы, вовсе и не скажешь, что в Украине идет война. На это лишь "намекают" шутки на военную тематику. Однако сегодня не об этом. На календаре выходные — почему бы не пошутить на эту тему?

"Телеграф" собрал лучшие анекдоты про выходные, которые обязательно поднимут вам настроение в этот осенний день.

Первый выходной я не помню, потому что отхожу от работы, а весь второй день я думаю: "Завтра на работу".

Анекдоты про выходные

— Что в выходные делать будешь?

— Восхитительно лежать.

Анекдоты про субботу

— Какое твое самое любимое время года?

— Суббота.

Шутки про выходные

Настя запланировала на выходные ничего не делать, и все успела. Вот как много значат грамотное планирование времени и адекватная оценка собственных возможностей.

Шутки про субботу

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о собаках.

Теги:
#Смех #Юмор #Позитив #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты #Анекдот дня