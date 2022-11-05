Засинати, знаючи, що завтра нікуди не треба йти — божественно: веселі жарти про вихідні

Зважаючи на те, з якою швидкістю серед українців з’являються нові анекдоти та приколи, зовсім і не скажеш, що в Україні триває війна. На це лише "натякають" жарти на військову тематику. Проте сьогодні не про це. На календарі вихідні чому б не пожартувати на цю тему?

"Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про вихідні, які обов’язково піднімуть вам настрій цього осіннього дня.

Першого вихідного я не пам’ятаю, бо відходжу від роботи, а весь другий день я думаю: "Завтра на роботу".

— Що у вихідні робитимеш? — Чудово лежати.

— Яка твоя найулюбленіша пора року? - Субота.

Настя запланувала на вихідні нічого не робити і все встигла. Ось як багато означають грамотне планування часу та адекватна оцінка своїх можливостей.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.