Моя зона комфорта — это винный погреб: уморительные шутки для любителей винишка
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Украинцы даже во время войны найдут повод для смеха! Своим искрометным чувством юмора они стараются подбадривать себя и окружающих. Конечно, сейчас в топах анекдоты и мемы про российских оккупантов, но не теряют своей актуальности и другие жизненные темы.
"Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам про вино. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!
Спор — это наиболее конструктивная форма диалога. И если в споре истина не родилась, то поиски можно продолжить в вине.
— Давайте выпьем!
— А есть повод?
— Вино по акции.
— Ну, с праздником!
— Вино полезно для кровообращения. Это доказано учеными.
— Да. Но не по бутылке же в день!
— Согласен. Одной как-то маловато…
Как правильно пить красное вино:
1. Откройте бутылку и дайте вину подышать.
2. Если вам кажется, что вино не дышит, сделайте бутылке искусственное дыхание "рот в рот".
— Один бокал красного вина в день продлевает жизнь на пять лет.
— Но это уже третья бутылка!
— Я стремлюсь к бессмертию!
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о шефах.