Укр

Моя зона комфорта — это винный погреб: уморительные шутки для любителей винишка

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
соцсети Новость обновлена 07 ноября 2022, 09:38

Забавные шутки про вино для хорошего настроения в этот понедельник

Украинцы даже во время войны найдут повод для смеха! Своим искрометным чувством юмора они стараются подбадривать себя и окружающих. Конечно, сейчас в топах анекдоты и мемы про российских оккупантов, но не теряют своей актуальности и другие жизненные темы.

"Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам про вино. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!

Спор — это наиболее конструктивная форма диалога. И если в споре истина не родилась, то поиски можно продолжить в вине.

анекдот про бутылку

— Давайте выпьем!

— А есть повод?

— Вино по акции.

— Ну, с праздником!

анекдот про виноградный сок

— Вино полезно для кровообращения. Это доказано учеными.

— Да. Но не по бутылке же в день!

— Согласен. Одной как-то маловато…

анекдот про вино

Как правильно пить красное вино:

1. Откройте бутылку и дайте вину подышать.

2. Если вам кажется, что вино не дышит, сделайте бутылке искусственное дыхание "рот в рот".

анекдот про красное вино

— Один бокал красного вина в день продлевает жизнь на пять лет.

— Но это уже третья бутылка!

— Я стремлюсь к бессмертию!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о шефах.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты