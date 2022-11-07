Моя зона комфорта — это винный погреб: уморительные шутки для любителей винишка

Забавные шутки про вино для хорошего настроения в этот понедельник

Украинцы даже во время войны найдут повод для смеха! Своим искрометным чувством юмора они стараются подбадривать себя и окружающих. Конечно, сейчас в топах анекдоты и мемы про российских оккупантов, но не теряют своей актуальности и другие жизненные темы.

"Телеграф" предлагает вам улыбнуться анекдотам про вино. Мы надеемся, что эти шутки отвлекут вас немного от новостей и подарят заряд хорошего настроения на весь день!

Спор — это наиболее конструктивная форма диалога. И если в споре истина не родилась, то поиски можно продолжить в вине.

— Давайте выпьем! — А есть повод? — Вино по акции. — Ну, с праздником!

— Вино полезно для кровообращения. Это доказано учеными. — Да. Но не по бутылке же в день! — Согласен. Одной как-то маловато…

Как правильно пить красное вино: 1. Откройте бутылку и дайте вину подышать. 2. Если вам кажется, что вино не дышит, сделайте бутылке искусственное дыхание "рот в рот".

— Один бокал красного вина в день продлевает жизнь на пять лет. — Но это уже третья бутылка! — Я стремлюсь к бессмертию!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о шефах.