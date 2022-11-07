Моя зона комфорту — це винний льох: кумедні жарти для любителів винишка
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Українці навіть під час війни знайдуть привід для сміху! Своїм іскрометним почуттям гумору вони намагаються підбадьорювати себе та навколишніх. Звичайно, зараз у топах анекдоти та меми про російських окупантів, але не втрачають своєї актуальності й інші життєві теми.
"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про вино. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!
Суперечка – це найбільш конструктивна форма діалогу. І якщо у суперечці істина не народилася, то пошуки можна продовжити у вині.
- Випиймо!
- А є привід?
- Вино по акції.
- Ну, зі святом!
- Вино корисне для кровообігу. Це доведено вченими.
- Так. Але ж не по пляшці ж в день!
- Згоден. Однієї якось замало...
Як правильно пити червоне вино:
1. Відкрийте пляшку і дайте вину подихати.
2. Якщо вам здається, що вино не дихає, зробіть пляшці штучне дихання "рот у рот".
- Один келих червоного вина в день продовжує життя на п’ять років.
- Але ж це вже третя пляшка!
- Я прагну до безсмертя!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про шефів.