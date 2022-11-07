Моя зона комфорту — це винний льох: кумедні жарти для любителів винишка

Смішні жарти про вино для гарного настрою цього понеділка

Українці навіть під час війни знайдуть привід для сміху! Своїм іскрометним почуттям гумору вони намагаються підбадьорювати себе та навколишніх. Звичайно, зараз у топах анекдоти та меми про російських окупантів, але не втрачають своєї актуальності й інші життєві теми.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про вино. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!

Суперечка – це найбільш конструктивна форма діалогу. І якщо у суперечці істина не народилася, то пошуки можна продовжити у вині.

- Випиймо! - А є привід? - Вино по акції. - Ну, зі святом!

- Вино корисне для кровообігу. Це доведено вченими. - Так. Але ж не по пляшці ж в день! - Згоден. Однієї якось замало...

Як правильно пити червоне вино: 1. Відкрийте пляшку і дайте вину подихати. 2. Якщо вам здається, що вино не дихає, зробіть пляшці штучне дихання "рот у рот".

- Один келих червоного вина в день продовжує життя на п’ять років. - Але ж це вже третя пляшка! - Я прагну до безсмертя!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про шефів.