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Моя зона комфорту — це винний льох: кумедні жарти для любителів винишка

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
соцсети Новина оновлена 07 листопада 2022, 09:38

Смішні жарти про вино для гарного настрою цього понеділка

Українці навіть під час війни знайдуть привід для сміху! Своїм іскрометним почуттям гумору вони намагаються підбадьорювати себе та навколишніх. Звичайно, зараз у топах анекдоти та меми про російських окупантів, але не втрачають своєї актуальності й інші життєві теми.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про вино. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!

Суперечка – це найбільш конструктивна форма діалогу. І якщо у суперечці істина не народилася, то пошуки можна продовжити у вині.

анекдот про бутилку

- Випиймо!

- А є привід?

- Вино по акції.

- Ну, зі святом!

анекдот про виноградний сік

- Вино корисне для кровообігу. Це доведено вченими.

- Так. Але ж не по пляшці ж в день!

- Згоден. Однієї якось замало...

анекдот про червоне вино

Як правильно пити червоне вино:

1. Відкрийте пляшку і дайте вину подихати.

2. Якщо вам здається, що вино не дихає, зробіть пляшці штучне дихання "рот у рот".

анекдот про вино

- Один келих червоного вина в день продовжує життя на п’ять років.

- Але ж це вже третя пляшка!

- Я прагну до безсмертя!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про шефів.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти